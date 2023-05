La película Psycho-Pass: Providence llegará a los cines chilenos

Desde Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment han anunciado la llegada a cines chilenos y de Latinoamérica de la película de anime Psycho-Pass: Providence.

Según anunciaron, el filme de ciencia ficción se estrenará en Estados Unidos el 14 de julio, y más adelante se darán a conocer la fecha en que llegará a países como Chile, Perú y México.

Psycho-Pass nació como una serie de anime en 2012, y esta nueva película sirve como conductor entre la película Psycho-Pass Sinners of the System Case 3: On the Other Side of Love and Hate y la tercera temporada de la serie.

La sinopsis del filme apunta...

Enero de 2118. La inspectora jefe del Departamento de Investigación Criminal, Akane Tsunemori, recibe un informe sobre un incidente en un navío extranjero: se ha hallado el cadáver de la profesora Milicia Stronskaya. Tras el incidente se encuentra un grupo conocido como los Peacebreakers, una organización paramilitar extranjera y una nueva amenaza exterior que tienen como objetivo los informes de la investigación de la profesora, conocidos como “los Papeles de Stronskaya”.

Al reunirse con Shinya Kogami, un antiguo fugitivo del Departamento de Investigación Criminal, Akane se enfrenta a un caso que no tarda en superar sus expectativas. Los Papeles de Stronskaya podrían revelar una verdad que haría tambalearse al gobierno japonés, e incluso al Sistema Sibyl, hasta sus cimientos.

En esta historia jamás contada se revela el eslabón perdido.