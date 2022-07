La serie de “What If?” volverá en 2023 y Marvel Zombies debutará en 2024

El panel de Marvel Animation en la Comic-Con de San Diego reveló varias novedades sobre los proyectos animados que seguirán llegando a la plataforma Disney+.

Por un lado, la compañía confirmó que la serie What If...? volverá con una segunda temporada a comienzos del próximo año, presentando episodios que incluirán una historia de Hela, una batalla entre Odin y el Mandarín, el encuentro entre Capitana Carter y el Soldado de Invierno y Tony Stark llegando a Sakaar para encontrarse con Valkyrie y The Hulk.

Además, Marvel confirmó que una tercera temporada de la serie ya está en preparación para un estreno posterior.

Por su parte, Marvel Zombies se estrenará en 2024 con una clasificación para adultos y su historia presentará versiones zombie de Capitán América, Capitana Marvel, Scarlet Witch, Hawkeye, Okoye y Abominación, entre otros.

En tanto, entre los héroes que tendrán que hacerles frente estarán Jimmy Woo, Kate Bishop, Shang-Chi, Yelena Belova, Red Guardian y Ms. Marvel. Los siguientes son los diseños de esos personajes.