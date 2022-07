La Maldición que Cayó Sobre Gotham y la Legión de Super-Héroes son parte de los próximos proyectos para las películas animadas de DC

Aunque en el terreno live-action las presentaciones de las películas de DC en la Comic-Con de San Diego 2022 solamente estuvieron marcadas por Shazam! Fury of the Gods y Black Adam, en el aspecto animado Warner Bros. Home Entertainment anticipó que tienen varios proyectos en la mira en cuanto a las cintas de DC.

Después de todo, según recoge CBR, durante una presentación de Green Lantern: Beware My Power esa división de Warner Bros no solo insistió en proyectos que ya había anunciado como Batman and Superman: Battle of the Super Sons y RWBY x Justice League, sino que también anunció otras iniciativas.

Concretamente, Warner Bros. Home Entertainment reveló que planea concretar una nueva película animada de DC basada en Batman: La Maldición que Cayó Sobre Gotham (Batman: The Doom That Came to Gotham), un cómic que originalmente fue publicado en el 2000 y que de la mano de un equipo creativo encabezado por Mike Mignola, Richard E. Pace y Troy Nixey mostró una versión alternativa del Universo DC donde Batman destapa casualmente la existencia de un mal ancestral y se desatan varios sucesos sobrenaturales en Gotham.

Por ahora no hay detalles sobre el equipo creativo o el elenco de esa película. No obstante, CBR reveló que Warner Bros. Home Entertainment también está trabajando en otros proyectos que incluyen a Justice League: Warworld, La Legión de Super-Héroes y otra cinta de la Sociedad de la Justicia siguiendo lo que fue Justice Society: World War II.

De acuerdo a Comicbook, Justice League: Warworld llegará en 2023 y podría enfrentar a los héroes de DC contra Mongul. No obstante, aquello no está confirmado y lo único concreto es que esta será la primera cinta animada de la Liga de la Justicia desde que inicio la nueva continuidad llamada “Tomorrowverse” después de Justice League Dark: Apokolips War.

Si bien ese espera que tanto Justice League: Warworld como Batman: La Maldición que Cayó Sobre Gotham lleguen en 2023, aún no hay fechas concretas para el debut de esas y las otras cintas.