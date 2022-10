James Cameron criticó a las películas de Marvel y DC por tener personajes que “actúan como si estuvieran en la universidad”

James Cameron criticó a las películas de Marvel y DC pero, a diferencia de colegas suyos como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, el cineasta no apuntó contra el espectáculo de aquellas entregas, sino que reclamó contra lo que percibe como un aspecto de sus personajes.

En una entrevista con The New York Times a propósito del estreno de Avatar: The Way of the Water, Cameron quiso destacar que la paternidad y las responsabilidades que eso conlleva serán claves en su historia y eso es algo que no percibe que esté en las grandes producciones de superhéroes.

“Zoe (Saldana) y Sam (Worthington) ahora interpretan a los padres, 15 años después”, dijo Cameron sobre la secuela de Avatar. “En la primera película, el personaje de Sam salta de su criatura voladora y esencialmente cambia el curso de la historia como resultado de este acto de fe loco y casi suicida. Y el personaje de Zoe salta de una rama y asume que habrá algunas hojas grandes y agradables allí abajo que pueden amortiguar su caída. Pero cuando eres padre, no piensas de esa manera. Entonces, para mí, como padre de cinco hijos, digo: ‘¿Qué sucede cuando esos personajes maduran y se dan cuenta de que tienen una responsabilidad más allá de su propia supervivencia?’”.

En ese sentido, el cineasta planteó que cree que ese sentido de una responsabilidad más grande no está presente en las apuestas para el cine de Marvel y DC.

“También quiero hacer lo que otras personas no están haciendo. Cuando miro estas películas grandes y blockbuster- te estoy mirando a ti, Marvel y DC-, no importa la edad que tengan los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad”, dijo el director. “Tienen relaciones, pero en realidad no las tienen. Nunca cuelgan las espuelas por culpa de sus hijos. ¿Las cosas que realmente nos ponen a tierra y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la forma de hacer películas”.

Si bien desde los cómics se puede argumentar contra el punto de Cameron, quedándose solo con las películas y series es cierto que hay una buena dosis de héroes que actúan como jóvenes sin mayores preocupaciones, pero también hemos visto apuestas donde la familia juega un papel como, por ejemplo, en las serie de Hawkeye de Marvel Studios o Superman & Lois de DC e incluso la misma Thor: Love and Thunder en cierta medida.

Pero claro cómo se comparará eso a lo que ofrecerá la próxima película de Avatar detrás de todo su espectáculo es algo que recién podremos descifrar este mes de diciembre cuando Avatar: The Way of Water finalmente llegue a los cines.