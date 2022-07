Las claves de Thor: Love and Thunder según sus protagonistas

Uno de los elementos claves de Thor: Love and Thunder, y en general cualquier película que involucre al Dios del Trueno, tiene relación con la interpretación de Chris Hemsworth. Clave para ello ha sido la forma en la que el actor ha logrado hacer suyo al rol, de la mano de un estilo de comedia que ha logrado soltar las amarras que inicialmente atraparon al personaje durante sus primeras apariciones.

En ese sentido, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, planteó que las audiencias “responden a Chris Hemsworth y a todo lo que él puede hacer”, lo que se ha transformado en la clave para que el Dios del Trueno sea el primer personaje en tener cuatro películas en el universo Marvel.

“Taika ciertamente trajo otra dimensión que siempre estuvo ahí dentro de Chris. Hubo momentos, incluso volviendo a las primeras entrevistas que los dos tuvieron detrás de cámaras, en donde pensaba: ¿Está intentando ser gracioso? No, ¡está siendo gracioso! ¡Hilarante!. Vi un clip de Avengers: Age of Ultron en donde Thor trata de hacer que Ruffalo se sienta mejor por golpear personas y es tan gracioso, con un timming perfecto en la entrega. Así que Taika preguntó que estábamos haciendo con él, si solo le hacíamos sostener un martillo con un rayo, por lo que debíamos aprovechar todo lo que Chris puede hacer”, recalcó el productor.

“Creo que la audiencia responde a eso. Y durante mucho tiempo nos preguntábamos: Bueno, es un dios nórdico. ¿Cómo lo hacemos más cercano? Y paso tiempo en el que nos aseguramos que conectase con la audiencia y ya están tan de su lado, que teníamos claro que podríamos hacer una cuarta parte”, agregó.

Por su parte, el propio Chris Hemsworth reconoce que, especialmente desde que Taika se involucró con el personaje, lograron encapsular el lado “inmaduro, joven, la cualidad adolescente” del superhéroe. “Era algo que no hacía en las primeras películas y ahora es excitante, nuevo y fresco”, recalcó el actor. “Ese es siempre el norte que buscamos: divertirse. Encarnando este espacio como un niño lo haría, disfrutando de todo y estando atrapado en lo que nos maravilla y la fascinación de todo ello”, agregó Hemsworth.

Pero el propio Chris Hemsworth explica que un factor muy importante para su propio trabajo es la dirección de Waitii y la libertad que consiguen en el set para explorar cada rincón de la historia, inclusive a través de la improvisación.

“Hubo un entusiasmo que era infeccioso entre todos y a él le encanta. Él ama estas historias, estos personajes. Se sienta ahí como un fan diciéndote qué es lo que quiere ver, qué es lo que una familia quisiera ver. Intenta esto o esto, no importa lo ridículo que sea”, explicó. “Y todos están a bordo para ello. Y es por eso que obtienes esta espontaneidad y la naturaleza impredecible en cualquiera de las películas de Taika”, remarcó Hemsworth.

Por su parte, el director Taika Waititi planteó que clave de todo este ha trabajado es la amistad que logró forjar con el actor y la cercanía que lograron, algo que le permitió identificar sus cualidades.

“He forjado una amistad con Chris y creo que su personalidad, su energía y lo que es, es la clase de persona con la que quiero estar en una aventura. Alguien en el que tu puedes confiar de que estará ahí, que te cuidará. Como un héroe de la vida real. Así que realmente solo quería abordar esas cualidades y hacer como si Thor fuese más como Chris”, planteó Waititi.

Una Diosa y un villano que es lo opuesto al Dios del Trueno

Uno de los elementos más relevantes de Thor: Love and Thunder radica en la decisión de tomar inspiración de algunas historias recientes de los cómics y traer de regreso a Natalie Portman para interpretar a Jane Foster, la expareja de Thor y quien ahora consigue el poder de Mjölnir para convertirse en una superhéroe.

La propia Portman explicó que la decisión de sumarse al proyecto fue algo bastante “alocado”, ya que por varios años vio a Chris Hemsworth con el traje y ahora era su turno de intentar dar con una versión personal que le permitiese equiparse y tomar el rol.

“Estuve especialmente agradecida de la imaginación de todos para elegir a una actriz de 1 metro 60 en un rol de 1 metro 80. Creop que eso toma un verdadero salto de la posibilidad en la mente y probablemente no es una oportunidad que yo podría tener, algo que me imaginarían, así que fue un gran desía. Tessa y Chris tienen un montón de experiencia en ese mundo, así que pude aprender un montón de ellos”, explicó la actriz.

Pero el retorno de Jane Foster no es la única novedad de esta secuela, ya que el actor Christian Bale fue contratado para interpretar a Gorr, el villano de la película y quien busca matar a todos los dioses por un motivo vengativo.

“Hablaron de lo que todos buscan en Chris, pero creo que en Gorr buscaban a un actor que fuese su completo opuesto. Alguien con quien no te puedes identificar, un poco solitario, espeluznante, alguien con quien nadie quiere estar cerca y al que nadie quiera verle el culo. Y entonces, creo que ellos dijeron: Sí, lo encontramos en Bale”, bromeó el actor.

“Miren, hay un gran placer en interpretar a un villano. Es mucho más fácil interpretar al malo que dar vida al héroe. Chris tiene un trabajo mucho más difícil, Todos están de inmediato fascinados con los villanos. Y luego, la belleza de todo es que Taika puede hacerlo muy divertido y luego emotivo en esta historia”, explicó Bale. “Y luego, no sé si exagero al decir que se logra empatía, pero ciertamente puedes entender por qué este tipo está tomando estas decisiones horrendas. Y él es un monstruo, es el carnicero”, planteó sobre la forma en que se desarrolla la historia de la película.

El futuro del trueno

Aunque la película claramente establece un panorama que abre las puerta para el futuro del personaje y todo lo que tiene que ver con Asgard, lo que es evidente en la primera escena post-créditos que involucra la película, Kevin Feige remarcó que la base de todo serán siempre los cómics.

“Está la pregunta: ¿Has contado todas las grandes historias de Thor de los cómics en las películas? Y la respuesta es no. Hay un montón de ellas. Y siempre he dicho que nuestro interés en hacer historias adicionales tiene relación con continuar al personaje. Es casi completamente sobre seguir la experiencia con el actor y lograr ver... Pienso en todo nuestro elenco, no como sus personajes individuales, sino que como jugadores de Marvel que están dentro de ese personaje que puede crecer, evolucionar y cambiar. Y si vemos a los cómics como nuestra guía, hay un montón de encarnaciones de Thor que aún no hemos visto”, finalizó el ejecutivo.

Thor: Love and Thunder ya está disponible en cines.