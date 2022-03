Netflix ya tiene su primera película NC-17 con Blonde, la producción sobre Marilyn Monroe con Ana de Armas

En Estados Unidos, el sistema de calificación cinematográfica tiene varios escalones. Está el tradicional PG que marca a las películas familiares, mientras que las producciones PG-13 no quieren dejar afuera a los adolescentes y hoy por hoy domina a los blockbusters de superhéroes.

También está la calificación R, que habitualmente es asumida como el tope para los adultos, en la cual un menor de 17 años no puede entrar a una sala sin la compañía de un tutor. Pero además está la categoría NC-17, calificada como “la muerte de las grandes recaudaciones”, ya que se trata de películas que no pueden ser vistas por menores de edad.

En ese ámbito cayeron películas como Bajos Instintos, Blue Valentine, The Boondock Saints, Corazón Valiente, Bruno, Casino, El Cuervo, La Balada del Pistolero, Duro de Matar 3 o Buenos Muchachos, aunque todas ellas terminaron siendo reeditadas para apelar por un rating R. Otras cintas, como La Mala Educación, Blue Is the Warmest Color, Maldito Policía, Crash, Shame, The Dreamers, El Último Tango en París y The Evil Dead, prefirieron quedarse con la calificación.

Con todo lo anterior en cuenta, y ratificando algunos reportes previos, ahora se ha dado a conocer que Netflix tendrá a su primera película NC-17. Se trata de Blonde, una película dirigida por Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) y protagonizada por Ana de Armas que presenta una versión ficcionalizada de la vida de Marylin Monroe.

La película por ahora no tiene una fecha de lanzamiento, y Netflix decidió no presentarla en Cannes, pero la decisión de la clasificación se debe al contenido sexual que es parte de su propuesta.