hace 19 minutos Tiempo de lectura: 8 minutos

De Lost al documental de Mon Laferte: los estrenos de Netflix para agosto

Llegan nuevos capítulos de Emily in Paris y The Umbrella Academy, y todas las temporadas de la icónica serie de los 2000. También debutan Mon Laferte, Te Amo y nuevas versiones de Godzilla Minus One y Rebel Moon. Revisa el listado completo a continuación.