De El Oso a True Detective: dónde ver las series nominadas a los Emmy 2024

*Reservation Dogs (4 nominaciones) – Disney+

La elogiada serie cocreada por Sterlin Harjo y Taika Waititi alcanzó sus primeras candidaturas a los Emmy gracias a su tercer y último ciclo. Más vale tarde que nunca. Los diez capítulos concluyen la historia de sus jóvenes protagonistas –los autodenominados Rez Dogs– trazando un paralelo con los adultos mayores de la reserva de Oklahoma a la que pertenecen.

*Curb Your Enthusiasm (4) – Max

Tras un regreso que se extendió cuatro temporadas, Larry David decidió volver a despedirse de la serie de la que es creador y protagonista, esta vez supuestamente de manera definitiva. Puede a que su estrella le importen pocos los premios, pero la inclusión de su ciclo número 12 en los Emmy le permitió igualar la marca como la producción con mayor número de presencias en la categoría de Mejor serie de comedia.

Foto: HBO

*The Gilded Age (6) – Max

Tras ganar el único Emmy al que estaba nominada en 2022, la ficción de HBO expandió su presencia en la premiación. Esta vez la Academia no se pudo resistir ante Carrie Coon, Christine Baranski, sus trajes de época y su inmersión en Nueva York a fines del siglo XIX. La segunda temporada conservó el equilibrio entre la frivolidad de sus protagonistas y el interés por lo que ocurre más allá de sus lujosas casas.

*El Problema de los 3 Cuerpos (6) – Netflix

Múltiples personajes, varias líneas temporales y conceptos astrofísicos forman parte del eje de la primera serie de los creadores de Game of thrones para Netflix, una adaptación de la popular saga de ciencia ficción del autor chino Liu Cixin. Los Emmy respaldaron a su debut con seis candidaturas, incluyendo Mejor serie de drama.

*What We Do in the Shadows (8) – Disney+

Una de las series más veteranas de esta edición del evento. Su quinto (y penúltimo) ciclo sumó ocho nominaciones, incluyendo la primera mención para Matt Berry, el actor que encarna a un vampiro pansexual de 300 años. Sus episodios más recientes mantuvieron la chispa y el ritmo que la han convertido en una de las comedias más hilarantes de la televisión actual.

Foto: Apple TV+

*Caballos Lentos (9) – Apple TV+

La serie de espías registró su mejor desempeñó en la premiación con su tercera temporada, donde se retoma la historia de Slough House, el espacio que reúne a los personajes más indeseables del servicio de inteligencia británico. Gary Oldman obtuvo su primera candidatura por interpretar a Jackson Lamb, el odioso líder de la institución.

*Abbott Elementary (9) – Disney+

La comedia creada y protagonizada por Quinta Brunson se ha transformado en una de las favoritas de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, y en esta ocasión fue distinguida con su mayor número de nominaciones. El tercer ciclo retomó la historia de la escuela pública de Filadelfia adoptando especial énfasis en el cansancio de sus profesores.

*Feud: Capote vs. The Swans (10) – Disney+

Una historia de traición es el eje de esta producción de ocho capítulos que revive el formato estrenado en 2017. Basada en el libro que detalló el caso, sigue el quiebre entre Truman Capote y las principales socialités de Nueva York tras la publicación de un artículo en que el escritor desnuda sus miserias. Tom Hollander, Naomi Watts y el fallecido Treat Williams lograron menciones.

Foto: FX

*Lecciones de Química (10) – Apple TV+

Pese a sus evidentes habilidades, Elizabeth Zott (Brie Larson) abandona la universidad antes de terminar su doctorado y encuentra un trabajo como asistente de laboratorio de un grupo de científicos, donde conoce a su futuro esposo, Calvin (Lewis Pullman). Un encuentro fortuito con un ejecutivo de televisión le abrirá las puertas para conducir un popular programa de cocina.

*Palm Royale (11) – Apple TV+

Esta comedia propone un viaje al año 1969, cuando Maxine (Kristen Wiig) intenta abrirse paso entre las mujeres del club más exclusivo de Palm Beach, Florida. Mientras se entera de los mayores secretos de sus adineradas integrantes, les oculta que posee una conexión con Norma (Carol Burnett), la antigua líder del lugar.

*Bebé Reno (11) – Netflix

La aplaudida miniserie de Netflix logró nominaciones para cuatro de sus actores y múltiples candidaturas para Richard Gadd, su cerebro y protagonista. Sus siete episodios giran en torno a un comediante que es acosado por una mujer que se infiltra en su vida, aunque luego propone una historia más compleja e incómoda.

Foto: Netflix

*Ripley (13) – Netflix

Filmada en un impecable blanco y negro, esta nueva versión del personaje de Patricia Highsmith tiene como protagonista al irlandés Andrew Scott y desarrolla la historia con especial atención a los detalles. Narra cómo Tom Ripley conoce a Dickie (Johnny Flynn) en Italia y comete una serie asesinatos hasta conseguir sus objetivos, no pudiendo evitar que la policía local le siga los pasos.

*Fargo (15) – DGO

La quinta encarnación de la serie antológica creada por Noah Hawley gira en torno a Dot (Juno Temple), una dueña de casa que es secuestrada y se las arregla para escapar de sus captores, dejando estupefactos a su marido (David Rysdahl) y a su adinerada suegra (Jennifer Jason Leigh). En la trama también juega un rol preponderante un sheriff (Jon Hamm) obsesionado con imponer su propia ley.

*Sr. y Sra. Smith (16) – Prime Video

Donald Glover y Maya Erskine obtuvieron nominaciones por interpretar al dúo que encabeza la historia, dos desconocidos que deben formar pareja cuando se unen como agentes secretos de una misteriosa organización. Sarah Paulson, Paul Dano, John Turturro, Michaela Coel y Parker Posey alzaron candidaturas por su participación como estrellas invitadas.

Foto: David Lee/Prime Video

*The Morning Show (16) – Apple TV+

Por primera vez Jennifer Aniston y Reese Witherspoon están juntas en la carrera por el galardón a Mejor actriz de serie de drama por interpretar a Alex Levy y Bradley Jackson, las protagonistas de esta historia que va por su tercera temporada. En el ciclo más reciente la cadena de televisión UBA es víctima de un ciberataque en que se filtra información delicada, complicando las negociaciones con el multimillonario Paul Marks (Jon Hamm).

*Hacks (16) – Max

Su elogiada tercera temporada le reportó 16 nominaciones a la producción liderada por Jean Smart, ganadora del premio a Mejor actriz de serie de comedia por los dos ciclos anteriores. Esta vez la historia comenzó con sus protagonistas separadas, con Deborah Vance disfrutando del éxito de su especial de stand-up y Ava (Hannah Einbinder) buscando nuevas oportunidades laborales.

*Fallout (17) – Prime Video

Si hace un año la primera temporada The last of us conquistó 24 candidaturas, la adaptación del videojuego de rol también tuvo gran éxito, acaparando menciones en Mejor serie de drama y Mejor actor de serie de drama (Walton Goggins). Su trama cruza los destinos de tres personajes disímiles en una Tierra devastada tras el fin del mundo.

Foto: Courtesy of Prime Video

*The Crown (18) – Netflix

Ganadora del Emmy a Mejor serie de drama en 2021, la serie sobre la realeza británica intentará volver alcanzar la gloria, esta vez con su ciclo final. Los últimos capítulos se concentran entre 1997 y 2005, años marcados por las muertes de importantes miembros de la familia y episodios que pusieron a los Windsor en primera plana.

*True Detective: Tierra Nocturna (19) – Max

Tras varios años sin novedades, la serie vuelve con una historia ambientada en un pueblo de Alaska y protagonizada por dos policías que investigan la desaparición de un grupo de científicos y la conexión de ese caso con un crimen inconcluso. Jodi Foster y Kali Reis lograron nominaciones, al igual que la cineasta mexicana Issa López, quien tomó las riendas de esta temporada.

*Only Murders in the Building (21) – Disney+

Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez consiguieron candidaturas por el tercer ciclo, una temporada que obliga al trío a volver a trabajar juntos para descubrir al culpable de asesinar a una connotada figura del medio actoral. Meryl Streep encarna a Loretta Durkin, una actriz acostumbrada a los rechazos que logra unirse al nuevo montaje de Broadway que prepara Oliver Putnam (Short).

Foto: Chuck Hodes/FX.

*El Oso (23) – Disney+

Aunque cuesta encasillarla como comedia, ayer El oso totalizó 23 nominaciones en ese apartado y se adueñó de un récord que poseía 30 Rock desde el año 2009. El hito se produjo en reconocimiento a su segundo ciclo, donde Carmy (Jeremy Allen White) y su equipo de cocineros se empeñan en alcanzar la excelencia y lograr la estrella Michelin que su líder tanto anhela.

*Shōgun (25) – Disney+

La serie con mayor presencia de esta edición se ambienta en 1600 en Japón y sigue el encuentro de dos personajes en principio antagónicos: John Blackthorne (Cosmo Jarvis), un marinero inglés que naufraga en ese país con su diezmada tripulación, y Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), un señor amenazado por los otros cuatro hombres que disputan el poder tras la muerte del máximo mandatario de la nación.