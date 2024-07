Con Bebé Reno y Shōgun: revisa el listado de nominados a los Emmy 2024

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) reveló a los nominados a la edición 2024 de los Emmy. Un listado donde destacan series como Bebé Reno, Shōgun, El Oso, The Crown, The Morning Show y Only murders in the building.

El oso, gracias a las 23 candidaturas que logró con su segundo ciclo, batió un récord que tenía 15 años: se convirtió en la comedia con mayor número de nominaciones, superando las 22 que 30 Rock consiguió en 2009.

True detective y Fargo vuelven a la competencia, esta vez por su cuarta y quinta temporada, respectivamente, y pelearán frente a Bebé Reno, la gran favorita en la categoría de Mejor miniserie o serie antológica.

En Mejor serie de drama, sin la presencia de Succession (ya terminada), la selección se abrió a títulos nuevos o que no habían sido considerados previamente. En ese apartado la lucha parece estar entre The Crown –que asoma con su ciclo final– y Shōgun, que se convirtió en una de las sensaciones televisivas de 2024.

Algunas de las mayores estrellas que alcanzaron candidaturas son Meryl Streep, Robert Downey Jr., Jodie Foster, Paul Rudd, Sofia Vergara y Carol Burnett.

La ceremonia se realizará el próximo 15 de septiembre.

Revisa el listado a continuación.

Mejor miniserie o serie antológica

Bebé Reno (Netflix)

Fargo (FX)

Lecciones de Química (Apple TV+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Tierra Nocturna (Max)

Foto: HBO

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

El Oso (FX)

Curb Your Enthusiasm (Max)

Hacks (Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor serie de drama

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (Max)

The Morning Show (Apple TV+)

Sr. y Sra. Smith (Prime Video)

Shōgun (FX)

Caballos Lentos (Apple TV+)

El Problema de los 3 Cuerpos (Netflix)

Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica

Jodie Foster (True Detective: Tierra Nocturna)

Brie Larson (Lecciones de Química)

Juno Temple (Fargo)

Sofia Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)

Foto: Netflix

Mejor actor de miniserie, película o serie antológica

Matt Bomer (Compañeros de Viaje)

Richard Gadd (Bebé Reno)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans)

Andrew Scott (Ripley)

Mejor actriz de serie de comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (El Oso)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

Mejor actor de serie de comedia

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Theo James (Los Caballeros)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (El Oso)

Matt Berry (What We Do in the Shadows)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Foto: Patrick Harbron/Hulu

Mejor actriz de serie de drama

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Sr. y Sra. Smith)

Anna Sawai (Shōgun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Mejor actor de serie de drama

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Caballos Lentos)

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Dominic West (The Crown)

Donald Glover (Sr. y Sra. Smith)

Idris Elba (Hijack)

Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Bajo el Puente)

Jessica Gunning (Bebé Reno)

Aja Naomi King (Lecciones de Química)

Diane Lane (Feud: Capote vs. the Swans)

Nava Mau (Bebé Reno)

Kali Reis (True Detective: Tierra Nocturna)

Mejor actor de miniserie, película o serie antológica

Jonathan Bailey (Compañeros de Viaje)

Robert Downey Jr. (El Simpatizante)

Tom Goodman-Hill (Bebé Reno)

John Hawkes (True Detective: Tierra Nocturna)

Lamorne Morris (Fargo)

Lewis Pullman (Lecciones de Química)

Treat Williams (Feud: Capote vs. the Swans)

Mejor actriz de reparto de serie de comedia

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (El Oso)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Meryl Streep (Only Murders in the Building)

Mejor actor de reparto de serie de comedia

Lionel Boyce (El Oso)

Paul W. Downs (Hacks)

Ebon Moss-Bachrach (El Oso)

Paul Rudd (Only Murders In the Building)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Foto: Apple TV+

Mejor actriz de reparto de serie de drama

Christine Baranski (The Gilded Age)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Nicole Beharie (The Morning Show)

Greta Lee (The Morning Show)

Lesley Manville (The Crown)

Karen Pittman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)

Mejor actor de reparto de serie de drama

Tadanobu Asano (Shо̄gun)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Jon Hamm (The Morning Show)

Takehiro Hira (Shōgun)

Jack Lowden (Slow Horses)

Jonathan Pryce (The Crown)