Las primeras reacciones de Black Adam sostienen que valió la pena esperar por esta película de Dwayne Johnson

Después de varios años de desarrollo y múltiples modificaciones a su fecha de estreno, Black Adam está a punto de llegar a la pantalla grande por lo que el miércoles recién pasado finalmente se realizó su premiere.

Así, como es tradición, este jueves comenzaron a circular las primeras reacciones sobre la propuesta de Black Adam.

A grandes rasgos estos comentarios son positivos con elogios para Dwanye “La Roca” Johnson como el anti-héroe titular y el resto del elenco. Pero como siempre también hay impresiones menos favorables que en esta caso critican al ritmo y el humor de la cinta dirigida por Jaume Collet-Serra.

Sin más preámbulos, a continuación pueden revisar algunas de las reacciones sin spoilers sobre Black Adam.

Ash Crossan de ET Now: “No es de extrañar que La Roca haya estado vinculado a Black Adam desde (¿cuándo?) 2006. Nació para interpretar este papel”.

Brandon Davis de Comicbook: “Valió la pena esperar por el personaje Black Adam, La Roca es realmente el tipo malo definitivo como Teth-Adam. Definitivamente un personaje del que realmente quiero ver más, pronto”.

JoBlo: “Me divertí con Black Adam, mientras para mí no es lo mejor de las películas de superhéroes, lo pasé bien de principio a fin, y Johnson es realmente bueno. Sin embargo, hay demasiados personajes, ¿no estoy seguro de si se necesitaba a la JSA?”

Erik Davis de Fandango: “Black Adam de DC es genial. Toneladas de acción, personajes en los que te involucras instantáneamente y un ritmo increíble. Dwayne Johnson encuentra un gran equilibrio en ser amenazante y rudo, pero también empático. Me encantó especialmente el Hawkman de Aldis Hodge y el Doctor Fate de Pierce Brosnan. ¡Más películas de la JSA por favor! Hay una construcción del mundo realmente excelente en esta película, una de las mejores que hemos visto en DC. Las películas de cómics que tienen impulso, emoción y una fuerte mitología en capas son siempre las más entretenidas para mí. Black Adam también me dejó con ganas de más, que es lo que quieres en mi opinión”.

Ben Rolph de Discussing Film: “Black Adam es la película más llena de acción de DC hasta la fecha. Es un viaje emocionante sin parar que tiene que ver con el espectáculo, y lo sabe. Apenas hay tiempo para respirar, o incluso para hablar. La Roca es un Black Adam perfecto, además Pierce Brosnan destaca. ¡La película dejará a los fanáticos zumbando!”

Courtney Howard de Variety: “La Roca es excelente en Black Adam, que incluye una gran cantidad de puntos del mundo real (lo más conmovedor es que refuerza la necesidad de héroes en tiempos sombríos). El director Juame Collet-Serra presenta los componentes básicos de un gran universo más grande. La acción es animada y GRANDE en escala”.

Steven Weintraub de Collider: “He visto Black Adam y La Roca es fantástico como Black Adam. Pasó 10 años preparándose para este papel y literalmente mata a cualquiera y a todos en su camino y me encantó que no se retractara de quién es Black Adam. Dejé el cine con ganas de ver la secuela de inmediato”.

Germain Lussier de Gizmodo: “Black Adam es una nueva pieza digna del rompecabezas de DC, pero no el salvador que prometió. Una sorprendente línea de tiempo comprimida mantiene la acción emocionante y el ritmo propulsor, pero también convierte sus muchos (muchos) temas, tramas y personajes en un elegante escaparate. Es desordenada de una manera visible”.

Dorian Parks de Geeks of Color: “He visto Black Adam. Esta era una de mis películas más esperadas del año, y no me decepcionó. Las secuencias de acción fueron increíbles, especialmente las de la JSA. La Roca lo aplasta como Black Adam. El final de la película me dejó con grandes esperanzas para el futuro del DCEU”.

Scott Menzel de We Live Entertainment: “Black Adam es todo lo que esperaba que fuera y más. Un espectáculo de antihéroes al estilo de Snyder que ofrece mucha acción y escenarios impresionantes. Dwayne Johnson se transforma en Black Adam, un papel para el que nació. Centineo y Swindell son muy divertidos de ver”.

Vanessa Armstrong de SyFy Wire: “¡He visto Black Adam y ahora puedo hablar de ello! Es un viaje salvaje que tiene más humor de lo que piensas, aunque La Roca no rehuye asesinar a nadie en su camino. Ver la JSA en la pantalla también fue asombroso; esperando películas spin-off allí!”

Eric Franken de Inverse: “Voy a guardar todo lo que tengo que decir sobre Black Adam para mi reseña, pero digamos que mi cine sabía exactamente lo que estaba viendo. Fueron silenciosos como una piedra excepto por tres (3) momentos de comedia mediana y la escena de los créditos intermedios. Es mala y ni siquiera de una manera irónica y divertida”.

Jeff Zhang de Strange Harbors: “Black Adam: amé un poco a Jaume Collet-Serra dirigiendo esta ridícula película de superhéroes. La Roca es exactamente lo que esperas, pero he estado esperando una versión espectacular de la JSA para la pantalla grande y esta no me decepcionó. Un equipo clásico de cómic cobra vida”.

Sean Keane de CNET: “Tuve que pasar por detectores de metales para la proyección de Black Adam Nueva York. Lástima que sea mala: sin profundidad emocional, sin sentido de peligro para el personaje principal y aburridas batallas CGI”.

Sean O’Connell de CinemaBlend: “Podemos tuitear sobre Black Adam. No me gustó El guión es ridículo. Los miembros de JSA no obtienen mucho desarrollo en absoluto. El humor no es solo malo, es vergonzoso. Me gustó mucho La Roca, y lo quiero en una película mucho mejor. Los últimos 30 minutos son un asalto CGI. No era para mi”.

Jenna Busch de /Film: “¡Black Adam fue fue muy divertida! Fue maravilloso ver a alguien realmente cuestionar la forma correcta de luchar contra el mal. ¡Las escenas de acción son una explosión total! Hay pequeñas cosas con las que puedes objetar, pero fue un viaje emocionante de ritmo rápido”.

Black Adam se estrenará este 20 de octubre, pero tendrá funciones desde este 19 de octubre en países como Chile.