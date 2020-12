Leonard Roberts apuntó al racismo y las conductas de Ali Larter como las causas de su salida de Heroes

Leonard Roberts interpretó a D.L. Hawkins en Heroes, la popular serie de 2006 que fue emitida por NBC en Estados Unidos. Pero, aunque hasta el día de hoy muchas personas reconocen al actor por ese papel, Roberts no tiene buenos recuerdos de su paso por la serie.

Durante esta semana, Roberts publicó un extenso ensayo en el portal Variety donde detalló sus malas experiencias mientras trabajó en Heroes. Allí el actor explicó que su negativo paso y repentina salida de la serie fueron gatillados por dos factores: el racismo en distintos niveles de la producción y las actitudes de su compañera de elenco, Ali Larter.

“He sido un actor negro durante 25 años, pero he sido un hombre negro en Estados Unidos toda mi vida”, señaló Roberts en su ensayo. “Esos nunca son viajes separados, ni creo que deberían serlo. Las protestas de Black Lives Matter claramente estaban provocando sentimientos de ira, miedo y vergüenza relacionados con un momento de mi pasado profesional que ahora creo que merece una reflexión”.

“En 2006 tuve la suerte de conseguir un papel en la serie de televisión de NBC, Heroes. Interpreté a D.L. Hawkins, quien en un primer borrador del piloto fue literalmente descrito como ‘la pesadilla de un hombre blanco’. D.L. era un preso que descubre que tiene la capacidad de atravesar materia sólida”, añadió. “Durante todo el proceso de audición, encontré una conexión con el personaje que no traficaba con estereotipos, y cuando conseguí el trabajo, fue mi primer papel regular en una serie de televisión”.

Roberts continúa relatando que durante el desarrollo de la serie estaba contemplado que su personaje apareciera desde el primer capítulo. Sin embargo, una vez que NBC respaldó a la producción, el debut de D.L. se postergó en varias oportunidades hasta que su primera aparición se produjo en el sexto capítulo de la primera temporada. Un retraso que además se conjugó con que el actor nunca habría logrado hablar con los guionistas sobre su personaje.

“Cuando comenzó la producción, esperaba compartir mis pensamientos sobre mi personaje con el equipo de redacción, ya que escuché que otros miembros del elenco habían hecho lo mismo con los suyos”, señaló Roberts. “Desafortunadamente, tal reunión nunca se materializó. Luego me enteré de que, a pesar de los tres negros (con personajes) regulares de la serie, no había escritores negros en el personal”.

“Después de una sesión de fotos promocional particularmente extraña, en la que todos los actores negros regulares fueron relegados a la parte posterior y a los lados de una foto tras otra porque, según nos dijeron, éramos ‘altos’, Tim Kring, el creador del programa, se acercó a mí. Me dijo que mi personaje no sería presentado en el segundo episodio, pero que grandes ideas estaban en camino”, continúo el actor. “Me senté al margen durante el segundo, tercer, cuarto y quinto episodios. Finalmente, estaba emocionado de saber que el episodio 6 marcaría mi debut”.

Pero los problemas para Roberts no acabaron allí y el actor relató que pasó malos momentos trabajando con Ali Larter, la actriz que interpretaba a Niki Sanders, la esposa de D.L.

“El guión sugería que D.L. y Niki tenían una relación volátil, y no pasó mucho tiempo antes de que el arte imitara la vida, y yo recibí el rechazo de mi co-protagonista con respecto a la interpretación de una escena particularmente tensa”, relató Roberts. “Con mi pasado en el teatro, estaba familiarizado con las pasiones que se disparaban en el proceso de dar vida a los personajes, así que más tarde le envíe una botella de vino con una nota que afirmaba lo que creía que era respeto mutuo y un compromiso compartido por hacer un trabajo excepcional. El regalo y la nota nunca fueron reconocidos”.

“En otra ocasión, durante la puesta en escena de una escena en el dormitorio, mi co-protagonista se ofendió por el nivel de intimidad que se sugería entre nuestros personajes”, añadió. “En un ensayo privado, Greg Beeman, nuestro director, le preguntó si estaba dispuesta a bajar las correas de la blusa que llevaba y exponer sus hombros desnudos solo por encima de la sábana que la cubría, para dar la impresión visual de que estaba en el mismo estado de desnudez que yo, ya que estaba sin camisa”.

“Mi co-protagonista rechazó la solicitud de Beeman y al instante me di cuenta de la tensión en el set. Recuerdo comprobar instintivamente para asegurarme de que mis dos manos fueran visibles para todos los que estaban allí, para no malinterpretar mis intenciones o acciones”, continúo el actor. “A pesar de la clara descripción de Beeman de lo que estaba buscando visualmente, mi co-protagonista insistió en que le pedían que se quitara la blusa por completo, y se cortó el ensayo. Luego exigió una reunión con Beeman y los productores que estaban en el set y procedió a tener una conversación intensa y ruidosa en la que expresó que nunca había sentido tan poco respeto como actriz, mujer o ser humano”.

De acuerdo al relato de Roberts, Larter posteriormente le pidió que no le contara a nadie del altercado y él accedió y procedió a grabar la escena. No obstante, el actor añadió que después se enteró que Larter no habría tenido actitudes de ese tipo en escenas similares con otros actores blancos.

“Me pregunté por qué mi co-protagonista había interpretado exuberantemente una escena diferente con el personaje de Nathan) Petrelli que planteaba sexualidad directa mientras usaba lencería, pero encontró aspectos de una escena que involucraba amor e intimidad expresados a través del diálogo con mi personaje, su esposo, irrespetuosa hasta la médula”, escribió Roberts. “No pude evitar preguntarme si la raza era un factor”.

En su relato, Roberts asegura que las acciones de Larter contra él siguieron escalando de la mano de reportes de portales y portadas de revistas. Todo hasta que en última instancia el actor fue despedido de la serie.

Roberts dice que el creador de Heroes explicó que fue despedido porque no tenía “química” con Larter y que a raíz de eso no había nada más que hacer con su personaje.

“Le respondí que me parecía interesante que hubiera creado un mundo donde la gente volaba, cambiaba el futuro, doblaba el tiempo y el espacio, leía mentes, borraba mentes y era indestructible, pero de alguna manera la posible solución de la historia de que mi personaje se divorciara lo dejó completamente confundido”, señaló el actor. “También me pregunté cómo se podía citar a un problema de ‘nosotros’ como justificación para mi despido”.

Mientras que Roberts participó solo en la primera temporada de Héroes y un episodio de la segunda entrega, Larter apareció en 57 episodios de la serie y participó del programa hasta 2010.

En ese sentido, Roberts también aseguró que durante su reunión con el creador de Heroes el productor ejecutivo Dennis Hammer quiso empatizar con él diciendo que Larter era “odiada” por su comportamiento y también le dijo: “No pienses en esto como una situación en la que el hombre negro pierde y el la mujer blanca gana“.

“En el otoño de 2007, recibí dos guiones que concluían la historia de D.L. Su muerte sería el resultado de un acto aleatorio de violencia armada. Encontré la elección tan desconcertante como irónica, dada la capacidad de D.L. para atravesar la materia”, comentó el actor. “Aparentemente, las balas seguían siendo una excepción”.

“Lo más ofensivo fue la oferta de pagarme como estrella invitada, en lugar de como un integrante regular de la serie. Estaba preparado para marcharme, pero mis representantes pudieron asegurar un pago consistente con lo que habría ganado como regular en la serie, como un gesto de sanación”, añadió.

Roberts concluyó su relato apuntando a que lo que vivió en Heroes no es algo aislado en la industria del entretenimiento y que lo que pasó durante la producción de la serie tuvo un impacto duradero en su vida por lo que ahora quiere contribuir a cambiar las cosas.

“Para que esto se convierta en un verdadero punto de inflexión, todos tendremos que participar de una manera más sustantiva”, señaló. “Animo a la gente blanca a entender que, si bien ser aliados tiene su lugar, la acción es lo que exige este momento”.

“Esto también se aplica a la industria. El estudio no puede gastar millones para apoyar públicamente las causas negras, pero no tiene gente negra en puestos de liderazgo”, sentenció Roberts. “El creador del programa blanco no puede crear un programa con talentos que no sean blancos en la cámara, pero ignora las voces que no son blancas detrás de escena. El actor blanco que ha trabajado la mitad de tiempo que un actor de color comparable pero que gana el doble de sueldo tiene que estar dispuesto a arriesgar eso para dar voz a la disparidad en nombre de la justicia y la equidad”.

Las palabras de Roberts no han pasado inadvertidas y tras la publicación de su ensayo, Larter salió a decir que no recordaba lo descrito por su compañero de elenco pero que sentía “mucho cualquier papel que haya podido desempeñar en su dolorosa experiencia durante ese tiempo”.