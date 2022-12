Los guionistas de Avatar: The Way of Water se pronunciaron sobre el misterio del padre de Kiri

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Avatar: The Way of Water]

Si bien durante su trama Avatar: The Way of Water respondió varias preguntas sobre Pandora e incluso abordó por qué la humanidad nuevamente estaba molestando a los habitantes de esa planeta, la nueva cinta de James Cameron también dejó dudas con miras a sus posibles secuelas y la más relevante de ellas probablemente tiene que ver con Kiri.

Como recordarán Kiri es el personaje de Sigourney Weaver que se presentó como la hija biológica del Grace, el personaje que la actriz plasmó en la cinta original de Avatar y que murió durante el desenlace de esa historia. No obstante, en la nueva película nunca se aclara quién es el padre de Kiri y solo se tantea que la joven tiene una conexión muy fuerte con Eywa.

En ese sentido, no han faltado las especulaciones respecto a que Kiri fue concebida cuando Eywa intentó salvar a Grace en la primera entrega de Avatar. No obstante, los guionistas de The Way of Water no confirman ni descartan esa teoría.

Ante todo, al ser consultado sobre si el público debería ver a Kiri como una especie de mesías de Pandora, el guionista Rick Jaffa aprovechó una entrevista con Variety para asegurar que nunca se habló de ella “específicamente como un Jesús Na’vi”.

Todo mientras que la guionista Amanda Silver remarcó que el linaje de Kiri “es un misterio”. “Realmente no podemos hablar de eso”, dijo Silver. “Definitivamente existe la sensación de que Kiri está innegablemente profundamente conectada con Eywa de la forma en que lo estaba Grace”.

“Preparamos estas preguntas”, agregó Jaffa. “Queremos que la gente hable y piense sobre estas cosas”.

Pero mientras los guionistas de The Way of Water no están listos para esclarecer el origen de Kiri, si pueden abordar el proceso creativo del personaje que implicó tener a Sigourney Weaver interpretando a una adolescente.

“Todos estábamos como, bueno, ¿cómo va a funcionar eso exactamente”, recordó Jaffa. “¿Sigourney interpretando a una adolescente que es su descendencia?”

“¿Y cómo lo explicamos en el primer acto? Era mucha exposición que transmitir, para que la audiencia entendiera, para entender sus luchas con su identidad y su lugar en el mundo”, complementó Silver.

Pero eventualmente todo comenzó a tomar forma cuando el departamento de arte presentó el diseño del personaje.

“Hubo un cambio muy rápido, no sé cómo lo hicieron, de cómo se verían esas imágenes, ya fuera la cara de un personaje o un set. Una vez que tuvimos la imagen de Kiri en la pared de la sala de escritores, de repente: ‘OK, ahí está ella’”, señaló Jaffa.

Avatar: The Way of Water recientemente superó los mil millones de dólares de recaudación a nivel mundial, por lo que con un auspicioso panorama frente a Avatar 3 y sus secuelas solo quedaría esperar para la resolución en pantalla de la historia de Kiri.