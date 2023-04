Esto es lo que pueden esperar de la celebración del Día de Star Wars este 2023

Como es tradición el próximo jueves 4 de mayo se celebrará una nueva edición del Día de Star Wars y, aparte de revivir sus entregas favoritas de la saga espacial, los fanáticos podrán conmemorar el “May the 4th” con algunos elementos especiales.

Ante todo este 4 de mayo Disney Plus estrenará dos nuevas series de la saga: Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi, un programa animado para un público preescolar; y el segundo ciclo de Star Wars: Visions con todo y el corto animado realizado por el estudio chileno PunkRobot.

Pero eso no es todo porque los canales de Disney en Latinoamérica también emitirán contenido especial ese día como Phineas y Ferb: Star Wars en Disney Channel o la presentación de los cortos Galactic Pals en Disney Junior. Todo mientras Radio Disney estrenará al podcast May The 4th: Nuestra historia de Star Wars, un contenido enfocado en los fans latinoamericanos de la saga.

Además, siguiendo el lanzamiento del 28 de abril, este 4 de mayo los fanáticos podrán jugar Star Wars: Jedi Survivor.

En el camino también se venderá, tanto en tiendas físicas como digitales. diversos productos como juguetes, indumentaria, productos para el hogar, belleza, cuidado personal, mascotas, accesorios y artículos escolares, entre otros, inspirados en la saga. Ese, por ejemplo, será el caso de un casco electrónico mandaloriano de la línea Black Series.

CASCO ELECTRÓNICO FAN STAR WARS BLACK SERIES MANDALORIANO Disponible en grandes tiendas y tiendas digitales.

Finalmente, aparte de las conmemoraciones en redes sociales con los hashtags #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay, pueden esperar que este Día de Star Wars se realice en Hollywood la presentación de la estrella en Paseo de la Fama en honor Carrie Fisher, la fallecida actriz tras Leia Organa.