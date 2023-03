Ahora John Boyega se sentiría “cómodo” con la conclusión de la historia de Finn en las secuelas de Star Wars

Pese a que Finn fue el papel que consolidó su fama, durante los últimos años John Boyega no ha dudado en apuntar a Lucasfilm y Disney por el tratamiento del personaje que encarnó en la trilogía de secuelas de Star Wars.

Pero aunque tiempo atrás el actor cuestionó el marketing en torno a Finn y planteó que no tenía interés en retornar como el personaje, ahora afirmó que finalmente se se sentiría “cómodo” con la conclusión de la historia del ex-stormtrooper.

En una entrevista con The Times of London (vía Deadline), Boyega dio a entender que tiene una nueva valoración del papel de Star Wars en su vida y carrera.

“Para mí, Star Wars ha hecho al hombre, en cierto sentido... Las experiencias, los momentos divertidos, los buenos, los feos, los malos, te hacen ser quien eres mientras navegas por la industria, y eso definitivamente ha sido interesante”, dijo el actor.

Todo antes de añadir que estaría conforme con el final que se dio para la historia de Finn en su última película como el personaje: Star Wars: The Rise of Skywalker de 2019.

“Siento que el arco que J.J (Abrams) trató de atar, ahí es donde me siento cómodo con la liberación de (Finn)”, comentó Boyega. “Y desde entonces he podido disfrutar, como fan, de The Mandalorian y Obi-Wan Kenobi. Estoy disfrutando el equilibrio de todas las cosas”.

Desde el debut del Episodio 9 Boyega expresó varios reparos con el manejo de la trilogía de secuelas y también abordó temas como el racismo dentro del fandom de Star Wars. De hecho, el año pasado valoró que Disney apoyara a Moses Ingram ante el acoso que sufrió por su papel el Obi-Wan Kenobi.