John Boyega disparó contra Disney por su comercialización de un personaje negro

John Boyega puso en el tablero los aspectos negativos de su experiencia con la saga de Star Wars, cuestionando entre otras cosas a los objetivos de la corporación Disney.

En un perfil de la edición británica de la revista CG, el actor abordó el costo de trabajar en una obra franquiciada, en la que existen intereses comerciales más allá de los artísticos de la propia obra cinematográfica. Y aquello lo pone sobre el tapete con lo que se llevó a cabo en The Force Awakens, una película cuyo marketing lo instaló como un portador del sable de luz, cuando el plan no era ese.

“Tu te ves involucrado en proyectos y no necesariamente te va a gustar todo. Pero lo que le voy a decir a Disney es que no saque a relucir un personaje negro, lo promocione como mucho más importante en la franquicia de lo que es y luego lo deje a un lado. No es bueno. Lo diré directamente”, planteó Boyega.

El actor también planteó que su experiencia en la saga fue diferente a la de los actores blancos, ya que desde el comienzo los realizadores y productores tenían claro qué es lo que iban a hacer con los personajes de Daisy Ridley y Adam Driver. Sin embargo, aquello no sucedió con Finn.

“Ustedes sabían lo que iban a hacer con esta otra gente, pero cuando cuando tenía que ver con Kelly Marie Tran, cuando tenía relación con John Boyega, no sabían ni una mierda”, esgrimió el actor que interpretó a Finn.

“¿Qué quieres que diga? Lo que que ellos quieren que digas es: Disfruté siendo una parte de esto. Fue una gran experiencia´... Na, na, na. Tomaré ese trato cuando sea una gran experiencia. Le dieron todos los matices a Adam Driver, todos los matices a Daisy Ridley. Seamos honestos. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todo el mundo sabe. No estoy exponiendo nada”, agregó.

Al mismo tiempo, Boyega cuestionó lo que sucedió con su personaje en The Last Jedi, pero también reconoció que J.J. Abrams no podía hacer mucho más en el Episodio 9, ya que originalmente ni siquiera estaba contemplado su retorno.

En definitiva, John Boyega también recalcó que su experiencia con Star Wars fue muy distinta a la del resto de actores principales, ya que todo estuvo basado en torno a su raza.

“Te enoja con un proceso como ese. Te hace mucho más militante; te cambia. Porque te das cuenta: ’Me dieron esta oportunidad, pero estoy en una industria que ni siquiera estaba preparada para mí‘. Nadie más en el elenco tenía gente diciéndole que iban a boicotear la película porque [estaba en ella]. Nadie más recibió el alboroto y las amenazas de muerte enviadas a sus DM de Instagram y las redes sociales, diciendo: ’Negro esto y negro aquello y no deberías ser un Stormtrooper’. Nadie más tuvo esa experiencia. Sin embargo, la gente se sorprende de que sea así. Esa es mi frustración”, explicó Boyega.

A través de redes sociales, Boyega ha reiterado una y otra vez que ya terminó sus compromisos contractuales con Star Wars, por lo que está decidido a dejar atrás a la franquicia y aquellos fans que son tóxicos.