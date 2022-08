John Boyega no está interesado en regresar como Finn en las producciones de Star Wars

No esperen que John Boyega aparezca como Finn en una potencial nueva producción de Star Wars ambientada en la época posterior de las precuelas. Si bien después de The Rise of Skywalker aún quedó mucho por explorar con el personaje y sus aparente conexión con la Fuerza, recientemente el actor que lo interpretó señaló que no estaría interesado en retomar ese papel.

Durante una entrevista con el programa radial Tell Me Everything with John Fugelsang, Boyega abordó el tema del racismo en el fandom de Star Wars y, después de señalar que valora que Disney apoyara a Moses Ingram ante el abuso que sufrió por su papel el Obi-Wan Kenobi, el actor indicó que ahora está en otro punto de su carrera.

“En este punto estoy tranquilo. Estoy bien”, respondió Boyega al ser consultado sobre si volvería como Finn. “Creo que Finn está en un buen punto de confirmación en el que puedes disfrutarlo en otras cosas, los juegos, la animación. Pero siento que ‘(Episodio) VII’ al ‘(Episodio) IX’ fueron suficientes para mí”.

Boyega no ahondó en su desinterés por regresar a la franquicia de Star Wars, pero en la misma respuesta indicó que quería seguir colaborando con otros reconocidos actores como Jamie Foxx y Viola Davis. “La versatilidad es mi camino”, señaló el actor.

Por ahora no hay planes oficiales para nuevas apuestas live-action de Star Wars en el período posterior a las precuelas, por lo que esta negativa de Boyega a un regreso a la franquicia apunta a un proyecto que no existe y perfectamente podría cambiar en el futuro. Recuerden que aunque inicialmente Oscar Isaac también descartó retomar el papel de Poe Dameron, recientemente el actor se abrió a la posibilidad de seguir la historia del piloto.