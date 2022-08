Oscar Isaac aseguró que estaría dispuesto a volver como Poe Dameron a las producciones de Star Wars

En 2020, cuando todavía no se cumplía un año desde el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, un potencial retorno de Poe Dameron a las producciones de la franquicia especial parecía algo muy lejano y no solo porque Lucasfilm todavía no está trabajando en nuevos proyectos ambientados en la época de las secuelas, sino porque Oscar Isaac, el actor que encarnó al piloto de la Resistencia, manifestó que no tenía interés en retomar ese papel.

“Probablemente (no regresaré a Star Wars), pero quién sabe. Si necesito otra casa o algo así”, dijo Isaac en ese entonces.

Pero al parecer estos últimos años han cambiado la opinión de Isaac al respecto.

Si bien aún no hay proyectos formales para continuar la historia de Poe Dameron, en una reciente entrevista con SiriusXM el actor aseguró que ahora estaría dispuesto a volver a Star Wars.

“No lo sé. No lo sé. Estoy dispuesto a lo que sea, nunca sabes. Pero no tengo un sentimiento verdadero por una opción o la otra”, señaló el actor al ser consultado sobre si sentía o que algún día volvería como Poe. “Estoy abierto a cualquier tipo de historia buena, cualquier tipo de cosa buena que hacer. Y el tiempo (es un factor), el tiempo es algo que se vuelve más desafiante a medida que envejeces, con los niños y esas cosas. Es como: ‘¿Dónde encajan estas cosas?’ Y de repente te das cuenta no hay tiempo para todo eso. Pero, si hay una gran historia y un gran director, y Kathy (Kennedy, la presidenta de Lucasfilm) se acerca a mí y me dice: ‘hey tenemos esta idea’; ya sabes, estoy muy abierto a eso”.

Tengan en cuenta que si bien ahora Isaac estaría dispuesto a volver como Poe, por ahora no hay proyectos concretos en torno a ese personaje o alguna de las otras figuras de la nueva trilogía.