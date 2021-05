Margot Robbie quiere que la relación de Harley Quinn y Poison Ivy llegue a las películas de DC

Cuando The Suicide Squad se estrene durante el próximo mes de agosto, la Harley Quinn de Margot Robbie contará con tres apariciones en las películas de DC. Sin embargo, aunque cintas como Suicide Squad y Birds of Prey han explorado parte de la historia de la villana, aún hay un aspecto de su caracterización que sigue ausente: su dinámica con Poison Ivy.

Pese a que obviamente eso no es un aspecto de la personalidad de Harley, la relación entre Quinn y Poison Ivy se ha convertido en un aspecto clave de sus historias pasando de aquellas que presentan a este dúo solo como amigas hasta otras que se han aventurado a explorar su relación amorosa.

En ese conetxto, en el marco de una entrevista con Den of Geek, la propia Margot Robbie quiso recalar que ha tratado de sumar a Poison Ivy a las películas de DC. Por supuesto, las peticiones de la actriz no han dado resultado hasta ahora, no obstante la interprete de Harley advirtió que planea seguir insistiendo para que Pamela Isley vuelva a la pantalla grande.

“Créanme, les muerdo la oreja todo el tiempo”, señaló Robbie cuando le preguntaron por las eventuales discusiones para llevar Poison Ivy al cine. “Deben estar hartos de escucharlo, pero yo digo: ‘Poison Ivy, Poison Ivy. Vamos, hagámoslo’. Estoy muy ansiosa por ver una relación Harley-Poison Ivy en la pantalla. Sería muy divertido. Así que los seguiré molestando. No te preocupes”.

Si bien por ahora no hay planes concretos para que Poison Ivy aparezca junto a Harley Quinn en el cine, esta no es la primera vez que Robbie habla del tema. De hecho, durante la promoción de Birds of Prey tanto la actriz como la directora de esa cinta, Cathy Yan, expresaron su interés en ese personaje.

Pero, como aún no hay nada concreto, por ahora los fanáticos de Harley Quinn y Poison Ivy tendrán que contentarse con ver cómo evolucionará la relación entre ambas en la tercera temporada de la serie animada de Harley.