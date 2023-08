Amazon canceló la serie basada en Un Equipo Muy Especial

La plataforma de streaming Amazon Prime Video decidió no dar luz verde a la realización de una segunda y última temporada de “A League of Their Own”.

Aquella serie de televisión contaba la misma historia de aquella clásica película deportiva conocida en Latinoamérica como “Un equipo muy especial”, abordando la creación de la liga femenina de béisbol en Estados Unidos durante el siglo pasado.

De acuerdo a Deadline, la serie finalmente no continuará adelante debido a la extensa huelga de escritores y actores que afecta a Hollywood, provocando postergación y cambios en las grillas programáticas de los estudios que se niegan a lograr acuerdos razonables con los trabajadores que se movilizan por sus derechos y contra las medias pro-inteligencia artificial que se buscan impulsar en la industria.

Creada y protagonizada por Abbi Jacobson, la primera temporada de la serie contó con ocho episodios, debutando en agosto de 2022 para contar la creación de la liga en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Tal como en la película, la serie abordaba las vivencias de las jugadores del equipo Rockford Peaches del estado de Illinois.