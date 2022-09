Marvel’s Spider-Man: Miles Morales muestra como luce en PC

Durante la jornada de este viernes desde PlayStation han dado a conocer un breve teaser de la versión de PC Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, entregando un vistazo a como lucirá el juego.

Insomniac Games se encuentra colaborando con Nixxes Software para llevar el juego a Steam y Epic Games, y aunque por ahora no tiene una fecha de estreno, el lanzamiento aún apunta al último trimestre de 2022.

Cabe recordar que en agosto pasado llegó a PC Marvel’s Spider-Man Remastered, versión que incluía el DLC The City That Never Sleeps con todas sus misiones y desafíos adicionales

Por otro lado, recientemente desde Nvidia anunciaron que Marvel’s Spider-Man contaría con DLSS 3, la nueva tecnología que aumentará considerablemente el rendimiento de los juegos, y en el caso de Spider-Man permitirá pasar de un promedio de 120 a 200 cuadros por segundo.