Michael Gandolfini se sumaría a Daredevil: Born Again

Tras participar en The Many Saints of Newark en el rol de un joven Tony Soprano, el actor Michael Gandolfini ya tendría un nuevo proyecto: sumarse al universo de Marvel Studios.

De acuerdo a información del insider Daniel Richtman, Gandolfini será parte de la serie Daredevil: Born Again. Aunque se desconcen detalles de su personaje, por ahora se reporte que el rol del actor sería importante como parte de la historia.

Daredevil: Born Again contará con una primera temporada de 18 epísodios y contará con la participación de Charlie Cox en el rol de Daredevil y de Vincent D’Onofrio como el Kingpin.

Su estreno está contemplado para comienzos de 2024 y se espera que sea una propuesta nueva y no una cuarta temporada de la saga que se concretó en Netflix.