Sale a la luz el cancelado videojuego de Daredevil

A partir del año 2003 comenzó a desarrollarse un videojuego de Daredevil, también conocido como Daredevil: The Man Without Fear, el cual no logró avanzar de su fase desarrollo, quedando en nada el plan que lo llevaría a las plataformas de Playstation 2, Xbox y PC.

Desarrollado por el estuio 5000ft bajo el amparo de la compañía Encore, el videojuego era una propuesta beat ‘em up en tercera persona que llevaría al clásico superhéroe de Marvel hasta las calles deNueva York, tomando inspiración en cómics como Elektra Lives Again de Frank Miller y tomando como punto de partida el supuesto asesinato del Kingpin, lo que da pie a una verdadera guerra de pandillas en la ciudad.

El videojuego, que ganó más presupuesto para calzar con el estreno de la película protagonizada por Ben Affleck, en definitiva no logró salir en la fecha proyectada para febrero de 2003 y posteriormente en Marvel no quedaron conformes con el resultado final, lo que puso la lápida total sobre el proyecto... hasta ahora.

El prototipo del videojuego, que presenta un acercamiento arcaico de la idea final que querían concretar del videojuego, vio la luz desde Hidden Palace, no solo presentando gameplay e imágenes, sino que también los archivos para realizar una prueba de esta propuesta.

Pueden ver imágenes del cancelado videojuego a continuación, lo que incluye los menús, secuencias de combate y un recorrido a través de las oscuras calles de la ciudad.