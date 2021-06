Netflix expandirá el universo de Castlevania con una nueva serie animada

La batalla de los Belmont contra los chupasangre seguirá extendiéndose en un entorno animado. Netflix anunció que su universo basado en el clásico videojuego Castlevania ahora dará pie a una nueva producción.

“El universo de Castlevania se está volviendo más grande”, explicaron a través de sus redes sociales. “Una nueva serie protagonizada por Richter Belmont (el hijo de Supha y Trevor) y Maria Renard, situada en Francia durante la Revolución francesa, está actualmente en desarrollo”, agregaron.

Trevor Belmont es el protagonista del videojuego Castlevania III y es uno de los tres personajes principales de la serie animada junto a Alucard, el hijo de Dracula, y Sipha.

Por su parte, Richter Belmont es uno de los personajes más populares de la franquicia y aparece - junto a Maria Renard - en videojuegos como Castlevia: Rondo of Blood y Castlevania: Simphony of the Night. Además, Richter también aparece en Super Smash Bros. Ultimate.