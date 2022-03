Netflix volverá a incursionar en el terreno de los superhéroes con una película de Irredeemable e Incorruptible de Mark Waid

Aunque al streaming no le fue como esperaba con su adaptación de Jupiter’s Legacy en live-action y recientemente se quedó sin las series de Marvel que estrenó en su plataforma tiempo atrás, ahora Netflix volverá a apostar por levantar su propia franquicia de superhéroes de la mano de una nueva adaptación.

Esta semana se anunció que Netflix dio luz verde una película live-action basada en Irredeemable e Incorruptible, dos cómics escritos por Mark Waid (Kingdom Come).

De acuerdo a Boom Studios, la editorial tras aquellos cómics, Jeymes Samuel (The Harder They Fall) será el encargado de dirigir estas películas en base a un guión de Kemp Powers (One Night in Miami, Soul).

Si no están familiarizados con la premisa de Irredeemable o Incorruptible, cabe señalar que el primero de esos títulos fue creado por Mark Waid con Peter Krause y, a grandes rasgos, su trama se enfocaba en The Plutonian, un famoso superhéroe que se derrumbaba ante la presión y se transformaba en un supervillano.

Todo mientras que Incorruptible también fue escrito por Waid como un spin-off de Irredeemable y su trama se centraba en Max Damage, un villano que ante el cambio de The Plutonian comenzó a convertirse en un héroe.

En ese sentido, la descripción que hay hasta ahora para la película dice: “Cuando el superhéroe más poderoso y amado del mundo, el plutoniano parecido a un dios, inexplicablemente comienza a masacrar a todos en la Tierra, la única persona que puede detenerlo es su antiguo archienemigo, el villano superpoderoso Max Damage. Empujado de mala gana en el papel de salvador, Max debe descubrir el misterioso pasado de The Plutonian para descubrir cómo derribarlo. Pero, ¿puede descubrir qué hizo que el plutoniano se volviera loco antes de que sus propios superpoderes degenerativos le hagan perder la cabeza?”

“Peter y yo estamos muy emocionados de que un escritor y un director que ambos admiramos estén dando vida a Irredeemable de una manera fiel y respetuosa mientras inventan sus propios giros y vueltas”, dijo Waid (vía Deadline). “Su versión única del cómic lo hace diferente a cualquier historia de antihéroes que haya escuchado, y me encanta”.

Netflix todavía no fija una fecha de estreno para su adaptación de Irredeemable e Incorruptible, pero esta apuesta será producida por Shawn ‘Jay-Z’ Carter, James Lassiter, Stephen Christy, Ross Richie y Jeymes Samuel, entre otros.