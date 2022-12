Director confirmó que la serie animada de Aang tuvo que añadir “The Last Airbender” a su título para diferenciarse de Avatar de James Cameron

Generalmente cuando hablamos de Avatar en el contexto del cine y las series las opciones son principalmente dos: Avatar, la saga de ciencia ficción creada por James Cameron; y Avatar la franquicia que surgió a partir de la serie animada centrada en la historia de Aang.

Hasta ahora la principal forma de distinguir a Avatar de James Cameron y Avatar, la historia de Aang, entre sí es utilizar el nombre completo de esa última: Avatar: The Last Airbender. No obstante, ahora se reiteró un curioso dato al respecto y que esa distinción solo es posible por una disputa previa entre la denominación de ambas franquicias.

En el contexto del pronto estreno de Avatar the Way of Water el director Giancarlo Volpe, quien comandó varios episodios de Avatar: The Last Airbender, reiteró que la serie animada tuvo que añadir “The Last Airbender” a su nombre para evitar conflictos con la saga de Cameron.

“En 2004 supimos que teníamos que cambiar el nombre de nuestro programa de ‘Avatar’ a ‘Avatar the Last Airbender’ porque James Cameron ya tenía los derechos de una película llamada Avatar. Ahora la secuela se llama ‘El camino del agua’. Si la parte 3 se llama ‘Los Maestros del Fuego Control’, no nos amotinamos”, señaló Volpe.

Si bien la última parte del tweet de Volpe es un guiño al control de los elementos que es clave en la historia de Aang, el comienzo de su tweet da cuenta de un conflicto derivado del prolongado desarrollo de Avatar ya que aunque esa película recién debutó en 2009, Cameron estaba trabajando en ella desde los noventa y para cuando Avatar: The Last Airbender estaba tomando forma a comienzos de los 2000, el nombre ya estaba patentado.

Pese a que este dato no deja de ser llamativo, esta no es la primera vez que Avatar (Aang) debe cambiar su nombre por Avatar (Pandora) y en 2010 la infame película dirigida por M. Night Shyamalan no pudo usar Avatar en su nombre por la misma razón. Aunque tal vez eso fue para mejor.

Mientras la saga de James Cameron podría dar pie a varias películas más tras The Way of The Water, el mundo de The Last Airbender quiere seguir su expansión con nuevas apuestas animadas para el cine.