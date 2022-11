James Cameron ya tendría planes para Avatar 6 y Avatar 7

¿Qué pasará con la franquicia de Avatar después del estreno de The Way of The Water? Esa es la gran interrogante que hasta el propio James Cameron ha planteado en torno a su nueva película. Después de todo, Avatar: The Way of The Water no solo llegará más de una década después de la cinta que presentó al mundo de Pandora, sino que según su propio creador sería “el peor caso comercial en la historia del cine” debido a su abultado presupuesto.

Pero aunque el mismo Cameron reconoció que el desempeño de Avatar: The Way of The Water podría sepultar a Avatar 4 y Avatar 5, ahora el director indicó que pese a todo ya tendría planes para otras dos películas más: Avatar 6 y Avatar 7.

Mientras Avatar 4 y Avatar 5 están en desarrollo, hasta el momento ni Disney ni 20th Century se han pronunciado sobre qué pasará con la saga más allá de la quinta película. No obstante, en una conversación con The Hollywood Reporter Cameron señaló que tendría planes para Avatar 6 y Avatar 7 en el caso de que exista una demanda por más historias de esa saga.

Pero claro el director podría no dirigir esas entregas debido a todo el tiempo que toma su rodaje y producción. “Tendría 89 años para entonces”, dijo Cameron. “Obviamente, no voy a poder hacer películas de Avatar indefinidamente (por) la cantidad de energía requerida. Tendría que entrenar a alguien sobre cómo hacer esto porque, no me importa cuán inteligente seas como director, no sabes cómo hacer esto”.

Cameron ya había deslizado la idea de pasarle el testimonio de Avatar a otro cineasta para las cintas posteriores a la primera trilogía. No obstante, en esa misma entrevista el director comentó que podría hacer cinco o seis películas más y tres de ellas podrían ser de la saga de los Na’vi.

Pero claro todo esto dependerá del desempeño que Avatar: The Way of The Water tendrá a partir de esu estreno fijado para este 15 de diciembre.