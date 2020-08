Nocternal será el nuevo cómic propio de Scott Snyder y Tony S. Daniel

Un tiempo atrás Scott Snyder contó que disminuirá su participación en los cómics de DC para enfocarse en nuevas historias propias alejadas del universo de superhéroes de esa editorial.

En ese contexto, mientras el escritor sigue promocionando al evento Dark Nights: Death Metal, este lunes presentó a uno de sus nuevos proyectos personales.

Mediante su cuenta personal de Twitter, Snyder dio a conocer a Nocternal, un nuevo cómic de terror que creó junto a Tony S. Daniel y será publicado por Image Comics bajo el sello Best Jackett Press del propio escritor de Batman: Last Knight on Earth.

De acuerdo a la descripción oficial, Nocternal será un cómic ambientado en un mundo donde el sol se apagó misteriosamente y aparecieron peligrosas criaturas a raíz de ello.

“Nocternal está ambientado diez años después de que el mundo se sumergiera en una noche eterna que convierte a todas las criaturas vivientes en monstruosas ‘sombras'. La única forma de sobrevivir es permanecer cerca de la luz artificial. Hay rumores de santuarios, búnkeres permanentemente iluminados, donde la transformación a asombra puede incluso revertirse, pero la mayoría de la gente asume que son solo leyendas”, advierte la presentación del cómic.

En ese contexto esta historia se enfocará en “Valentina ‘Val’ Riggs, una hábil ‘barquera’ que transporta personas y mercancías por carreteras mortales sin iluminación con su camión de dieciocho ruedas muy iluminado”

“Cuando un anciano que promete refugio le ofrece a Val un trabajo para llevarlo a él y a su nieta a través de las Montañas Rocosas, ella lo acepta, esperando que haya algo de verdad en su afirmación. Sin embargo, lo que encuentra al final es algo mucho más horrible que cualquier sombra....”, concluye la descripción.

Pese a que Nocternal será amparado por Image, Snyder y Daniel lanzaron una campaña en Kickstarter ofreciendo una edición para coleccionistas exclusiva del primer número.

La edición para coleccionistas estará impresa en blanco y negro e incluirá al guión completo del cómic. Dicha edición además se ofrecerá tanto en una edición de bolsillo sin firmar como en ediciones de tapa dura firmadas, y además los aportes más altos contemplan recompensas como impresiones de litografías, bocetos originales de Daniel e incluso una clase de escritura de cómics impartida por Snyder.

Tanto el cómic como la campaña de Kickstarter fueron anunciados durante la mañana de este lunes 17 de agosto y después de unas horas la meta inicial ya se había alcanzado.

“¡Estamos financiados en solo horas!”, escribió Snyder a través de Twitter antes de agradecer a sus fans y precisar que la meta se alcanzó en 4 horas.

“2020 ha puesto muchas cosas en perspectiva para los fanáticos de los cómics, los profesionales y las empresas, y para mí”, dijo Snyder mediante un comunicado (vía Newsarama). “Con todo lo que está sucediendo en este momento, quería volver al trabajo propio de una manera aún más dedicada. Nocternal es el primer lanzamiento bajo mi nuevo sello Best Jackett Press y será lanzado por Image Comics como una serie mensual, a inicios del próximo año”.

“Pero con las convenciones cerradas en el futuro previsible, el equipo creativo y yo queríamos encontrar una manera directa de construir relaciones significativas con nuestros fanáticos antes de que salga el número uno para brindarles una experiencia única”, añadió. “Decidimos crear una edición de coleccionista detrás de escena del primer número que proporciona un proceso de lectura diferente, analiza cómo se hace un cómic como este y destaca la línea fenomenal de Tony”.

Nocternal será lanzado a comienzos de 2021.