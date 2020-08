Olvídense del VAR y los estadios vacíos en FIFA 21

Desde que la FIFA comenzó a implementar el VAR en el fútbol, no pocos jugadores comenzaron a preguntarse sobre la implementación de este asistente en los videojuegos. Sin embargo, EA Sports ahora remarcó que FIFA 21 simplemente no incluirá al VAR.

Aquello tampoco es una sorpresa, ya que los árbitros del videojuego son excepcionales y nunca se equivocan. Los fuera de juego siempre se cobran y las faltas, existiendo contacto, se ciñen estrictamente al reglamento. Las equivocaciones simplemente han sido removidas de la experiencia.

Otro elemento que no será incluido, ni siquiera como opción adicional, serán los estadios vacíos a causa de la pandemia del coronavirus. En el mundo idealizado de FIFA 21, todo seguirá funcionando.

Jonel Stanescu, productor del videojuego, remarcó en una reciente presentación que el objetivo de cada año es hacer “la experiencia de fútbol más autentica posible”, pero en ese objetivo también buscan “expresar al fútbol en su mejor y más pura forma”. En ese sentido, el productor remarca que eso implica que los estadios virtuales tengan público y los vaivenes de los gritos de las hinchadas.

En cuanto al VAR, Stanescu explica que el sistema del juego “sabe si un desafío es una falta o no”, por lo que se focalizarán en otras áreas que consideran como de mayor prioridad. “Eso no significa que no arribará en el futuro, pero no hay planes de incluirlo en FIFA 21″, agregó.

Vean el nuevo tráiler a continuación.

FIFA 21 se lanzará en Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 9 de octubre. Se espera que en Navidad llegue a las nuevas consolas.