Hackers atacan EA: Roban el código fuente de FIFA 21 y el motor gráfico Frostbite

Hace un tiempo se conoció que Capcom había sufrido un enorme ataque informático y que habían robado una cantidad considerable de información, el tiempo ha pasado y ahora otro gigante de los videojuegos ha sido víctima de un hackeo, se trata de Electronic Arts, quienes sufrieron un ciberataque en el cual les robaron el código fuente de algunso de sus videojuegos más populares, como el de FIFA 21.

Junto con obtener el código fuente del popular juego de fútbol, los hackers tuvieron acceso a herramientas de desarrollo, entre las cuales se encuentra el motor gráfico de varios de sus títulos: Frostbite, el cual cabe mencionar es utilizado en el recientemente anunciado Battlefield 2042.

A través de foros privados los hackers han dado a conocer que atacaron todos los servicios de EA, y que han logrado robar 750 GB de archivos, entre los que se encuentra también el código fuente de The Sims, otra de las populares franquicias de EA. Además, apuntan que tienen “trabajos patentados” de la compañía y otras herramientas de desarrollo (SDK) aparte de Frostbite.

En conversación con Vice, desde EA confirmaron el ataque señalando que “estamos investigando un incidente reciente de intrusión a nuestra red en donde se robaron una cantidad limitada de código fuente de juegos y herramientas relacionadas”.

A pesar de la gravedad del asunto, mencionan que la información de los jugadores se encuentra a salvo y no se vio afectada por este ataque. “No se accedió a los datos de los jugadores y no tenemos motivos para creer que exista algún riesgo para la privacidad de los jugadores. Tras el incidente hicimos mejoras de seguridad y no esperamos un impacto en nuestros juegos o nuestro negocio. Estamos trabajando activamente con funcionarios para hacer cumplir la ley y con otros expertos como parte de la investigación criminal en curso”.

Según los diferentes reportes, los hackers habrían puesto a la venta el material robado.