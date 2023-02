Oona Chaplin interpretará a la líder del violento clan Na’vi de fuego en Avatar 3

Mientras Avatar: The Way of The Water continúa su buen paso por la cartelera, el equipo detrás de la franquicia de Pandora sigue tanteando la propuesta de las próximas entregas de esta saga.

Así, después de revelar detalles como que Lo’ak será el narrador de Avatar 3 y Avatar 5 incluiría escenas en la Tierra, ahora se indicó cuál será el papel de Oona Chaplin (Game of Thrones) en la cinta.

En una conversación con Empire (vía Variety) el productor Jon Landau reveló que Chaplin plasmará a un personaje llamado Varang, quien será líder de un nuevo grupo de Na’vis que se presentará en Avatar 3.

Pero no esperen que estos Na’vi sean amables como el pueblo costero que apareció en The Way of The Water, porque tal y como James Cameron anticipó previamente este clan será más violento.

De hecho, Emprie describe al pueblo que será conocido como Gente de las Cenizas como “una raza volcánica agresiva”.

“Hay humanos buenos y humanos malos”, explicó Landau. “Es lo mismo en el lado Na’vi. A menudo, las personas no se ven a sí mismas como malas. ¿Cuál es la causa raíz de cómo evolucionan hacia lo que percibimos como malo? Tal vez hay otros factores de los que no somos conscientes”.

Pero aunque eso es todo lo que detalló sobre Avatar 3, Landau también confirmó que habrá “un gran salto en el tiempo” en Avatar 4 y posteriormente Avatar 5 estará ambientada parcialmente en la Tierra. Recuerden que Cameron ya filmó Avatar 3 y el comienzo de Avatar 4, probablemente para sortear las escenas de los protagonistas más jovenes antes del salto en el tiempo.