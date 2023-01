James Cameron presentará a una nueva tribu de Na’vis violentos que representarán al fuego en Avatar 3

Los comentarios comparativos entre el Avatar de James Cameron y el mundo de la serie animada Avatar: The Last Airbender tendrán probablemente un nuevo capítulo en el futuro. Y no solo por el factor de la palabra que comparten en sus respectivos títulos.

El director plantea introducir a la “Gente de las Cenizas”, una nueva tribu Na’vi que servirá para representar al elemento del fuego y, al mismo tiempo, demostrar que no todos los Na’vi son pacíficos en el mundo de Pandora.

“Yo quiero revelar a los Na’vi desde otro ángulo, porque hasta ahora solo hemos mostrado su lado bueno. En las primeras películas, hay ejemplos muy negativos de los humanos y ejemplos muy positivos de los Na’vi. En Avatar 3, vamos a hacer lo contrario”, explicó el director al medio francés 20 Minutes.

“También exploraremos nuevos universos mientras continuamos la historia de los personajes principales. Puedo decir que las últimas partes serán las mejores. Las otras eran una introducción, una forma de poner la mesa antes de servir la comida. Pero, obviamente, todo dependerá de cómo sea recibida Avatar 2, si encuentra su público”, agregó Cameron en su promesa sobre las futuras películas de la saga.

En las películas de Avatar, los Na’vi tienen apariencias diferentes dependiendo de los lugares que habitan. Los Na’vi del bosque, los Omatikaya, tienen una apariencia mucho más flexible que los Metkayina, que son los clanes marítimos que tienen colas más fuertes y antebrazos más prominentes, además de un color de piel más verdoso.

En ese sentido, los Na’vi que vivan cerca de volcanes, cuyo nombre aún no ha sido revelado oficialmente, también tendrán sus rasgos y costumbres particulares.