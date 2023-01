Avatar: The Way of Water superó a The Force Awakens y se consolidó como la cuarta película con mayor recaudación de la historia

Tal y como se había presagiado, Avatar: The Way of Water sigue escalando en el listado de películas con mayor recaudación de la historia y ahora superó la cantidad de dinero conseguido por Star Wars: The Force Awakens.

Concretamente durante este fin de semana la secuela de Avatar llegó a los $2.116 mil millones de dólares por concepto de recaudación a nivel mundial, una cifra que supera por un margen considerable a los $2.071 mil millones de dólares que el Episodio 7 de Star Wars consiguió en 2015.

Avatar: The Way of Water se estrenó a inicios de diciembre de 2022 y aunque pasaron más de diez años desde el debut de la cinta original de Pandora, su desempeño ha sido bastante bueno y actualmente ya es la cuarta película que más dinero ha recaudado en la historia.

Para meterse en el Top 3 de recaudación histórica, Avatar: The Way of Water tiene que superar la recaudación de otra cinta de James Cameron: Titanic, pero ese desafío podría ser un poco más complicado considerando que el clásico romántico tendrá un re-estreno en cines este mes de febrero.