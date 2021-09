Oscar Isaac decidió hacer su nueva película porque estaba “desesperado” después de pasar varios años en la “tierra de pantallas verdes del espacio”

A lo largo de su carrera Oscar Isaac ha participado en proyectos bastante variados que abarcan desde películas de menor escala y un corte más independiente hasta blockbusters de conocidas franquicias, pero aunque se podría argumentar que el actor ha logrado equilibrar a ambos tipos de apuestas, recientemente el propio intérprete reconoció que necesitaba realizar un tipo de cinta específica después de su trabajo en Dune y Star Wars.

En el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia, Isaac participó de una entrevista con el portal Deadline y al abordar por qué quiso participar de The Card Counter, la nueva cinta de Paul Schrader, explicó que todo se debe una sensación tras sus proyectos en sagas espaciales.

“He estado en la tierra de pantallas verdes del espacio durante bastantes años y estaba desesperado por hacer un estudio de personajes”, señaló Isaac apuntando a un aparente cansancio tras sus participaciones como Poe Dameron en Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi y Star Wars: The Rise of Skywalker, y como el duque Leto Atreide en la nueva adaptación de Dune de Denis Villeneuve.

Ciertamente participar en cintas que involucran una gran dosis de efectos especiales y hermetismo puede ser agotador, por lo que la decisión de Isaac parece bastante lógica considerando que tampoco planea dejar de realizar proyectos en líneas similares y además de prepararse para encabezar la serie de Moon Knight para Marvel Studios también protagonizará una cinta de Metal Gear Solid.