Pandillas de Nueva York se convertirá en una serie de televisión y tendrá a Martin Scorsese como director

La plaza del paraíso volverá a ser el foco de un enfrentamiento entre bandos rivales. Miramax Television plantea concretar una serie de televisión basada en Pandillas de Nueva York, la película dirigida por Martin Scorsese que a su vez tomó como base un libro de Herbert Asbury que abordó la encarnizada lucha entre las diferentes facciones que marcaban a un barrio marginal - conocido como los “Cinco Puntos” - y que estaba ubicado en el bajo Manhattan a mediados del siglo 19.

Desde el sitio Deadline explican que el propio Scorsese actuará como productor ejecutivo y se contempla que se encargue de dirigir los dos primeros episodios de una historia que expandirá el mundo de la película. De acuerdo al sitio, el cineasta supo del proyecto y se entusiasmo con ser parte de la iniciativa.

Asimismo, a partir de 2013 también surgió la idea de concretar una serie sobre las pandillas, pero la iniciativa - que también abordaría el surgimiento del crimen organizado en Estados Unidos - nunca logró concretarse.

Más aún, aunque no existen mayores detalles de la historia, se espera que este drama escrito por el dramaturgo Brett Leonard (Taboo, Fear the Walking Dead) concrete una nueva versión que incluirá nuevos personajes que no fueron parte de la película que protagonizaron Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis y Cameron Díaz.

Aquella producción se enfocaba en los enfrentamientos entre las bandas rivales de Nueva York, incluyendo a los “Conejos Blancos” formados por inmigrantes irlandeses y los “Nativos”, que tenían como líder a Bill “El Carnicero”.

Se espera que los productores busquen una casa para la serie a partir de este mes.