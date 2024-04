Clásica serie animada de Transformers llega a los cines chilenos

Buenas noticias para todos los fanáticos de Transformers y es que la clásica serie animada de Transformers se estrenará en los cines chilenos en el marco de las celebraciones por su 40° aniversario.

Esta se estrenará en mayo en Cinemark y otros cines del país, en el marco del evento “Til All Are One: Transformers 40th Anniversary Event”, y contará con tres funciones limitadas de esta clásica serie animada de 1984 el miércoles 15, sábado 18 y domingo 19 de mayo.

De acuerdo a lo que detallan desde Cinemark, “Til All Are One: Transformers 40th Anniversary Event” llegará a los Cinemark ubicados en Mallplaza Vespucio, Alto Las Condes, Mallplaza Oeste y Portal Ñuñoa en Santiago, mientras que en regiones estarán disponibles en Cinemark Espacio Urbano (Viña del Mar), y Mallplaza Trébol (Talcahuano).

La presentación será un vistazo a los primeros episodios de la serie y contará con la voz en off original de Peter Cullen (Optimus Prime) y Frank Welker (Megatron).

Es así como la sinopsis apunta que...

Til All Are One: Transformers 40th Anniversary Event” celebra un legado que empezó en 1984 y no ha dejado de emocionar a los fans durante 40 años. Esta especial experiencia cinematográfica te llevará al inicio de todo con los actores de doblaje originales unidos por primera vez en décadas para revisitar a sus personajes y recrear la perdurable magia de Transformers. Una lectura exclusiva detrás de las cámaras aparece en una pantalla dividida con el episodio piloto Mucho más de lo que se ve a simple vista, Parte I, seguido de los siguientes tres episodios de la primera serie. Vive los dibujos originales del sábado por la mañana por primera vez en pantalla grande y revive su evolución a lo largo de los años con un adelanto de la nueva temporada de Transformers: Chispa de tierra. No te pierdas esta oportunidad única de celebrar 20 años de acción, humor y legado de Transformers, con fans de todas las edades en una fiesta aniversario que es verdaderamente ¡Mucho más de lo que se ve a simple vista!

La preventa para “Til All Are One: Transformers 40th Anniversary Event” ya se encuentra disponible.