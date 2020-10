Película de Demon Slayer rompe récords de estreno en Japón

Demon Slayer se ha convertido en uno de los anime más populares del último tiempo, y el reciente estreno de su película así lo confirma, ya que el filme ha roto una serie de récords y se ha convertido en el mejor estreno en día de semana en el país asiático.

El filme se estrenó el pasado viernes 16 de octubre, y en sus primeros tres días logró recaudar alrededor de 44 millones de dólares. Según fue dado a conocer, sólo en su primer día el filme vendió 910,507 tickets y logró obtener más de 12 millones de dólares.

En cuanto a su segundo y tercer día, el filme logró recaudar más de 16 y 15 millones de dólares respectivamente, con lo cual se vuelve en el mejor estrenó en la historia del país asiático.

Según da a conocer ANN, en comparación, el filme de Makoto Shinkai, Your Name, obtuvo poco más de 12 millones de dólares en sus primeros tres días, y su continuación Weathering With You poco más de 15 millones de dólares en el mismo periodo.

El filme se estrenó el pasado viernes en más de 400 cines en el país asiático,, y según los reportes algunos pasaron la película 40 veces cada día. Además se estrenó en 38 cines IMAX.