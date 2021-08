¿Qué opina el elenco de The Suicide Squad sobre un eventual lanzamiento de la versión de Suicide Squad de David Ayer?

Desde que Warner Bros lanzó a la versión de Justice League de Zack Snyder la discusión en torno a un eventual estreno del corte de Suicide Squad de David Ayer se ha intensificado. Después de todo, aunque las circunstancias fueron distintas, la cinta de 2016 sobre la Task Force X también fue modificada y terminó alejándose de lo que pretendía mostrar su director.

Así, aunque Ayer aparentemente está listo para cerrar este capítulo de su carrera, en el marco del estreno de The Suicide Squad inevitablemente algunos miembros del elenco de la película fueron consultados respecto a un hipotético lanzamiento del “Ayer Cut” de Suicide Squad.

En primer lugar desde Variety decidieron preguntarle a Margot Robbie si creía que Warner Bros debería lanzar el “Ayer Cut”.

La actriz que interpreta a Harley Quinn en ambas películas incialmente respondió señalando que “todo eso es una situación muy complicada”. No obstante, al ser consultada sobre si le gustaría ver esta otra versión de la cinta de 2016 declaró: “Me gustaría ver el montaje de todas las películas en las que he sido parte y que nunca he visto”. Todo antes de señalar que en muy pocas oportunidades puede ver los cortes de las cintas en las que participa y no es productora.

“En ese caso no vi (la película) hasta que estaba en los cines”, concluyó Robbie sobre Suicide Squad.

Robbie no será la única integrante del elenco de Suicide Squad que figurará en la nueva película dirigida por James Gunn ya que además de Viola Davis y Jai Courtney, Joel Kinnaman también retomará su papel de la cinta de 2016.

En ese sentido, el actor detrás de Rick Flag también fue consultado sobre un potencial lanzamiento del “Ayer Cut”.

“¿Si, Por qué no? Siempre quieres ver la visión del director”, respondió Kinnaman antes de confirmar que no ha visto el corte del director.

Mientras Kinnaman y Robbie participaron en la primera película del Escuadrón Suicida, John Cena se incorporó a las adaptaciones de los cómics de DC con The Suicide Squad. No obstante, el actor detrás de Peacemaker cree que la versión de David Ayer de la película de 2016 debería ver la luz.

“Creo que lo mejor para una empresa es escuchar a su audiencia. Y si es algo que tiene tanta demanda y lo tienen ¿por qué no?”, señaló Cena.

Y por su parte Mayling Ng, la actriz detrás de Mongal, planteó que no ve ningún problema en el potencial lanzamiento del corte de Suicide Squad de David Ayer.

“Es beneficioso para todos. Para él es beneficioso mostrar su visión y también (es beneficioso) para Warner Bros. ganar el doble de dinero con la misma película”, dijo la actriz.

Por supuesto, lo que puedan opinar los actores no determinará la decisión final de lanzar o no a la versión de Suicide Squad de David Ayer y en aquel apartado la responsabilidad está en la mano de los ejecutivos de Warner Bros.

En ese sentido, mientras por ahora no existen señales concretas al respecto, Charles Roven, quien produjo Suicide Squad y The Suicide Squad, solo se limitó a sacar a colación al Snyder Cut de Justice League como un antecedente.

“Creo que David Ayer es un tipo muy talentoso. Creo que Warner Bros. estaba realmente feliz por Zack, que Zack tuvo la oportunidad de hacer el Snyder Cut”, dijo Roven. “Creo que en realidad es solo una conversación que David (Ayer) puede tener o no con el estudio y ver si sienten que lo que él va a traer a la fiesta es digno de una mirada diferente”.

Mientras The Suicide Squad llegará a los cines esta semana, el futuro del corte de Suicide Squad de David Ayer es incierto ya que recientemente el propio director aseguró que no pretendía hablar más sobre el tema.