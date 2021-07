“El corte del estudio no es mi película”: David Ayer marcó distancia con la película de Suicide Squad de 2016

David Ayer no planea seguir hablando de Suicide Squad. En la antesala del estreno de The Suicide Squad, el director de la película de 2016 publicó una carta que da entender que no seguirá abordado el tema de la criticada versión cinematográfica de la primera cinta de la Task Force X y su corte para aquella propuesta.

El director que también ha comandado cintas como Bright aprovechó el tweet de una persona que desestimó lo que podría ofrecer su corte de Suicide Squad y mediante un texto de tres páginas planteó su visión sobre aquella situación.

Concretamente Ayer comenzó hablando de las duras experiencias personales que finalmente lo llevaron a convertirse en cineasta. Todo antes de llegar a lo ocurrido con la película de 2016.

“Puse mi vida en Suicide Squad”, escribió Ayer en el texto del tweet que describió con la frase “Mi turno”. “Hice algo asombroso. Mi corte es un viaje intrincado y emocional con algunas personas malas que están cagadas y descartadas (un tema que resuena en mi alma). El corte de estudio no es mi película. Léelo de nuevo. Y mi versión no es la versión del director de 10 semanas, es una edición completamente madura de Lee Smith que se basa en el increíble trabajo de John Gilroy. Todo es la brillante partitura de Steven Price, sin una sola canción de radio en todo”.

“Tiene arcos de personajes tradicionales, actuaciones asombrosas, una sólida resolución de tercer acto. Un puñado de personas lo han visto. Si alguien dice que lo ha visto, no (lo ha hecho)”, sentenció el director.

Ayer continuó planteando que aunque está “muy honrado y bendecido” por su carrera, renunciar algo simplemente no es parte de su forma de ser. Todo además de advertir que tampoco planea detallar la trastienda que llevó a los cambios en la versión cinematográfica de Suicide Squad.

“Nunca he contado mi versión de los hechos y nunca lo haré. ¿Por qué? La misma razón por la que nadie sabrá jamás lo que pasó en mi submarino. Cumplo mis convenios. Soy de la vieja escuela”, señaló. “Así que mantuve la boca cerrada y acepté el tsunami de críticas a veces sorprendentemente personales. ¿Por qué? Eso es lo que he hecho toda mi vida. Prefiero que me disparen para ser sincero”.

Finalmente el director concluyó manifestando que apoyará a la nueva película de la Task Force X, The Suicide Squad.

“Estoy muy orgulloso de James (Gunn) y emocionado por el éxito que se avecina. Apoyo a WB y estoy encantado de que la franquicia esté obteniendo las piernas que necesita”, escribió ayer. “Estoy apoyando a todos, al elenco, al equipo. Cada película es un milagro. Y el brillante trabajo de James será el milagro de los milagros. Aprecio su paciencia. Ya no hablaré públicamente sobre este asunto”.

James Gunn, el director de The Sucide Squad, respondió a la declaración de Ayer escribiendo: “Todo mi amor y admiración, amigo”, junto algunos emojis.

Mientras que Cathy Yan, la directora de Birds of Prey, escribió: “Feliz de que estés contando tu verdad, David”.

De un tiempo a esta parte algunos fanáticos han impulsado a la campaña #ReleaseTheAyerCut, con el fin de que la versión de Suicide Squad de Ayer vea la luz tal y como sucedió con la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No obstante, por ahora se desconoce si eso podría suceder algún día y las nuevas declaraciones del director ponen aún más dudas sobre esa posiblidad.