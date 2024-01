“Una de las mejores películas de cómics jamás realizadas”: David Ayer, director de Suicide Squad aborda su versión de la película

David Ayer, el director de Suicide Squad se ha referido en varias ocasiones a su versión de la película y ahora una vez más ha abordado el tema señalando que los que la veían decían que era “una de las mejores películas de cómics jamás realizadas”

En conversación con The Hollywood Reporter, es que el director fue consultado sobre el filme, mencionando que “El estudio ha pasado por varias iteraciones de liderazgo y ninguno de los involucrados tuvo malicia, mala voluntad ni nada por el estilo. Todos querían el mismo resultado, que fuera una gran película comercial. Simplemente hubo un gran delta sobre lo que era eso”.

Según agregó “Lo que ha sido difícil para mí es que hice una gran película. Hice una gran película. Las personas que vieron mi versión dijeron casi unánimemente que es una de las mejores películas de cómics jamás realizadas. Si alguien que haya visto el corte quiere cuestionarlo, puede venir a hablar conmigo”

“Fui ridiculizado, ridiculizado, en los medios una y otra vez por eso, y luego ridiculizado una y otra vez en el lanzamiento de prensa de IP posteriores, pero mantuve la boca cerrada durante años. Aprendí que la naturaleza aborrece el vacío y que si tú no cuentas tu historia, alguien más lo hará. Es increíblemente injusto y no puedo señalar una situación similar jamás. Es alucinante. Es una cicatriz, es una herida y me ha quitado mucho. También le quitó mucha equidad a mi carrera, de manera injusta”, agregó Ayer.

El director se ha referido en más de una ocasión a la película y recientemente se mostraba optimista sobre la posibilidad de que esta película vea la luz en algún momento.