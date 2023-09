Review | Baldur’s Gate 3: Un imperdible ya sea en PC como en PlayStation 5

Sin duda una de las grandes sorpresas de este 2023 ha sido Baldur’s Gate 3, juego que se lanzó el pasado 3 de agosto para PC y llegó más recientemente a PlayStation 5. Baldur’s Gate 3 es un juego inmenso, completo, que se destaca tanto por su jugabilidad como por su historia y que vuelve el género de los RPG un verdadero disfrute para todos los gamers.

Lo primero que hay que destacar de este juego es su historia, un elemento que ha sido lo central a lo largo de las diferentes entregas de la saga, y que en esta ocasión aunque toma algunos elementos de las entregas pasadas se puede jugar como primera entrega sin ningún tipo de problema, con una historia que funciona a la perfección de forma independiente.

En Baldur’s Gate 3 nos encontramos con una historia que llama la atención ya sea que creemos nuestro propio personaje o utilicemos uno de los diferentes personajes creados para la historia. De esta forma el juego nos pone al mando de nuestro protagonista quien junto con el resto de personajes logra escapar, tras un ataque, de una nave controlada por los azotamentes, estos seres dimensionales con cabeza de calamar. Sin embargo, el escape ocurre luego de que estos les introdujeran sus ‘renacuajos’ en la cabeza, con lo cual tarde o temprano se terminarán convirtiendo en uno de ellos. Es así como al comienzo de la historia tendremos que reunir a nuestro grupo de sobrevivientes y comenzar un viaje con el fin de deshacernos de estos y evitar nuestro trágico destino.

Aunque los objetivos de la trama en un comienzo son bastante claros, la historia rápidamente se va volviendo más grande, y se desarrolla hacia otros puntos, con las relaciones entre nuestros diferentes personajes y las decisiones que vayamos tomando siendo parte central del devenir de los hechos que van ocurriendo. De esta forma es que Badur’s Gate 3 nos entrega una atractiva historia, con diferentes caminos y con un grupo de personajes del cual poco a poco vamos conociendo sus motivaciones y objetivos.

Por otro lado, en relación a la jugabilidad, hay que mencionar que desde Larian Studios tomaron varios elementos de su último juego, Divinity Original Sin II -el cual igual también te recomendamos si te gusta el rol-. Con esto es que el juego, a pesar de ser un título de combates por turnos, cuenta con un combate dinámico y atractivo, donde las diferentes variables que pueden ocurrir te mantendrán pendiente en todo momento.

Un elemento que hay que destacar, es que aunque el juego ofrece distintos niveles de dificultad, este no es un título del todo fácil, sobre todo si tu personaje o compañeros no están balanceados, es así como constantemente tendrás que pensar en estrategias que te den la ventaja en el combate y la mejor forma de aproximarse a cada uno de estos para no caer en una espiral de derrotas.

Ya sea en combate o explorando el mundo que entrega Baldur’s Gate 3, es que nos encontramos con un juego que entrega una enorme libertad al jugador, sobre todo al momento de resolver problemas y es que podemos utilizar las diferentes habilidades que tengamos de la forma más creativa que se nos ocurra para resolver los diferentes acertijos o combates que se nos pongan por delante.

Es aquí donde la personalización de nuestros personajes entra a jugar un rol fundamental, ya que nos dará acceso a diferentes habilidades o magias, las cuales pueden llegar a determinar el camino que sigamos. Algo que hay que mencionar, es que aunque es probable que la primera vez que juegues quieras hacerte el guerrero más poderoso con las stats exactas y las habilidades que mejor lo potencien y para lo cual estés tentado de revisar algunas guías, acá te recomendamos no hacerlo y sumergirte por completo en el mundo de Baldur’s Gate 3, siguiendo lo que te parece más divertido o atractivo. Y es que Baldur’s Gate 3 es un juego para disfrutar con tiempo, en el cual hay que explorar las opciones, leer los diálogos y jugar sin apuro por llegar al final.

En el caso de la versión de PlayStation 5 un elemento que hay que descartar es como se encuentran adaptados los controles, y es que Baldur’s Gate 3 tiene una enorme cantidad de opciones y habilidades por cada uno de los personajes que conforman nuestro grupo. Ante esto en PlayStation es que fue implementado un menú circular el cual permite acceder de forma simple y rápida a las diferentes habilidades.

Ya sea en combate o al explorar, el control entrega una serie de opciones que permiten poder disfrutar el juego sin mayores complicaciones, centrándose en lo que realmente importa, que es disfrutar de este título.

En conclusión…

Baldur’s Gate 3 es un juego con una enorme atención al detalle. Tanto la historia como la jugabilidad se encuentran bien pulidas, volviéndolo entretenido y fácil de seguir, a la vez que nos presenta desafiantes combates donde la estrategia y la creatividad son de los elementos más recompensados. Casi sin puntos flojos este juego se presenta como uno de los grandes lanzamientos del año, un juego para volver a jugar una y otra vez, probar diferentes opciones y sumergirse por horas y horas, sin duda un imperdible del 2023 ya sea que lo juegues en PC o en PS5.