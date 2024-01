Review | Persona 3 Reload: Un remake casi perfecto

Persona, saga nacida como un spin-off de Shin Megami Tensei se ha convertido con el pasar de los años en una de las franquicias JRPG más populares y renombradas, y es que sus diferentes entregas han logrado cautivar tanto por su jugabilidad como por su historia y personajes. En este sentido, es que ahora una de las entregas que marcó un punto de inflexión en la popularidad de la saga regresa, hablamos de Persona 3, que vuelve con una serie de mejoras tanto visuales como de jugabilidad bajo el nombre de Persona 3 Reload.

Lo primero que hay que mencionar es que desde su lanzamiento en 2006, Persona 3 ha tenido varias nuevas versiones, primero en 2007, cuando se lanzó Persona 3 FES, una versión que incluía una serie de nuevo contenido, así como un capítulo extra dando varias horas de juego más en relación al juego base. Posteriormente en 2009, es que llegó otra versión más, Persona 3 Portable, versión que estaba enfocada en la consola portátil de Sony PSP, y que presentaba una serie de cambios respecto al juego original con el fin de adaptarlo a las capacidades de la consola. A pesar de esto, de igual forma presentaba algunas mejoras y nuevas opciones, siendo quizás lo más representativa que sumaba a una protagonista femenina.

Persona 3 Reload llega después de todo esto, pero no incluye el contenido sumado por estas dos versiones, algo que no se entiende del todo, y es que la exclusión de este contenido que ya existe, sin duda hace que se sienta como una versión no definitiva del juego, algo que si se puede llegar a sentir al momento de ver otros aspectos como los gráficos, escenas o jugabilidad.

Persona 3 Reload

Novedades

Sin duda uno de los elementos centrales de esta nueva versión del juego son sus gráficos, en esta ocasión nos encontramos con un juego que pegó un salto tremendo en relación a sus versiones previas, con ilustraciones 2D de los personajes, modelos 3D y fondos realizados de nuevo por completo dándole una apariencia bastante más moderna al juego y ajustándolo a lo que son los tiempos actuales. Junto con esto, es que nos encontramos con una serie de opciones gráficas las cuales nos permiten jugar hasta en 4K y 60 fps pudiendo disfrutar todo con el máximo detalle.

Un aspecto que hay que mencionar sobre los gráficos de Persona 3 Reload, es que el juego aunque luce mejor que nunca, con un estilo bastante fresco y atractivo -muy en el estilo de Persona 5- en ocasiones de todas formas se siente que en cuanto a gráficos se pudo ir un poco más allá para sacar el máximo provecho a las nuevas tecnologías.

Junto con las mejoras gráficas a nivel de juego, esta nueva entrega también llega con una serie de cinemáticas rehechas las cuales lucen de forma perfecta y acompañan de la mejor forma la historia del juego, entre estas incluso se encuentra una nueva apertura que entrega de inmediato una idea de la calidad del remake frente al que estamos.

En cuanto a la jugabilidad hay que mencionar que se mantiene en relación a la entrega original, planteando un combate por turnos donde tendremos una serie de opciones como atacar, defendernos, utilizar algún ítem o invocar nuestro Persona. A pesar de esto, el juego cuenta con una interfaz completamente nueva, la cual combina a la perfección con los nuevos menús que se implementaron y que le dan un toque bastante atractivo.

Persona 3 Reload

Historia

En relación a su historia, Persona 3 nos presenta una trama bastante atractiva pero que no nos sobrecarga de información, con un desarrollo bastante pausado con el fin de poder darle espacio al aspecto de simulación escolar y las relaciones de los personajes. Aunque esto podría dar para pensar que con esto la trama se puede volver más lenta o disuelta, al contrario, logra atrapar en sus primeros minutos y luego nos deja en libertad para realizar actividades a nuestro ritmo, mientras se va desarrollando sin ningún tipo de prisa.

En este aspecto, es que el juego nos presenta a nuestro protagonista, un joven que regresa a la ciudad de su infancia, Iwatodai. Poco después de llegar al lugar es que este es atacado por un grupo de sombras, unas misteriosas criaturas que aparecen en la hora oscura. Tras verse acorralado es que nuestro protagonista activa su Persona interior, su única opción para combatir con estas criaturas. Es así como nos enteramos de la Hora oscura, una misteriosa hora que se esconde entre un día y el siguiente y donde sólo algunos pueden ingresar despiertos. Con todo esto es que nuestro personaje se une al grupo “Specialized Extracurricular Execution Squad” (SEES), con el fin de luchar contra las sombras y a la vez explorar Tartarus, una misteriosa torre que aparece durante la hora oscura y que esconde los secretos tras esta hora y la aparición de las sombras.

Como ya mencionábamos la trama atrapa desde sus comienzos, para luego ir desarrollándose de forma un poco más pausada, pero de todas formas logra cautivar y mantener pegado al asiento, y es que junto con su historia, gran parte del atractivo de Persona son sus personajes y en esta ocasión no es diferente, por lo que constantemente aunque no avancemos en la exploración de Tartarus, si iremos conociendo más de estos, cada uno con sus propios matices. Y con esto no nos referimos sólo a los protagonistas, ya que la escuela y diferentes lugares que podemos visitar tienen diferentes personajes con sus propias tramas que da un extra al juego, y que en términos de jugabilidad permitirán fortalecer nuestros Personas al ir estrechando lazos.

Persona 3 Reload

Jugabilidad

Persona 3 fue el primer juego de la saga en combinar el aspecto de simulador de vida escolar y RPG, que posteriormente se volvería uno de los aspectos cables de la saga, debiendo pasar los días entre clases y relacionándonos con nuestros compañeros y luchando contra los enemigos. En este aspecto el juego entrega completa libertad al jugador en como pasar la gran mayoría de los días, pudiendo escoger entre explorar Tartarus en horas de la noche o pasarlos estrechando las relaciones con los diferentes personajes o realizando alguna actividad para aumentar determinados atributos de nuestro personaje, todo esto hace que el juego se sienta bastante diverso y que en ningún momento te agobie con tener que realizar determinadas actividades mandatorias.

Junto con esto, el combate se mantiene en lo normal para un JRPG, con un combate por turnos donde podremos escoger entre las diferentes opciones y utilizar una serie de mecánicas para salir victoriosos, como la de ‘Uno más’, esta mecánica presente en varios juegos de la saga, nos permite volver a atacar en caso de golpear con a nuestro enemigo con alguna de sus debilidades, esto permite realizar una serie de combos con nuestros personajes y le da un plus más estratégico a los combates, ya que combates que pueden resultar más desafiantes pueden ser mucho más fáciles si sabes aprovechar esta mecánica, y de igual forma combates que podrían ser fáciles se pueden convertirse en una desagradable sorpresa en caso de no dominar esta mecánica.

Otro aspecto que hay que destacar de la jugabilidad es la exploración y aunque Tartarus nos dejará explorar un determinado número de pisos dependiendo del momento en el que nos encontremos, el hecho de que cambie su forma cada noche le da bastante re-jugabilidad, a la vez que le quita lo tedioso al hecho de tener que matar enemigos con el fin de subir de nivel, ya que el cambio constante hace que no sintamos que estamos siempre en los mismos pisos mientras esperamos por desbloquear la siguiente zona.

Persona 3 Reload

En conclusión...

Persona 3 Reload es un excelente remake del primer Persona y una gran opción para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de jugarlo hasta la fecha. En cuanto a quienes ya lo jugaron, puede que sea una oportunidad de revisitarlo pero si disfrutaste de P3P (Persona 3 Portable) o P3 FES, puede que llegues a sentir que te falta algo. En cuanto a los gráficos y jugabilidad, el título se encuentra en lo más alto y es recomendable para todos aquellos que disfrutan de los JRPG.