Persona 3 Reload comparte su cinemática de apertura con cambios respecto a la original

Desde Atlus han dado a conocer la cinemática de apertura que tendrá Persona 3 Reload, la nueva versión del clásico juego lanzado originalmente para PlayStation 2.

La cinemática presenta una serie de cambios respecto a las versiones previas, incluyendo un nuevo tema de apertura, “Full Moon Full Life”. A pesar de esto, al comienzo presenta una referencia a los temas principales anteriores, Burn my Dread y Want to be Close.

Persona 3 Reload, un remake del clásico RPG, tiene programado su lanzamiento para el próximo 2 de febrero y llegará a PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

El juego tomará como base la primera versión del título por lo que no incluirá el contenido añadido en Persona 3 FES o Persona 3 Portable.