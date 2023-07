Robert Downey Jr explicó por qué hará un remake de Vertigo de Alfred Hitchcock

En marzo pasado se anunció que Paramount Pictures tenía un plan que tocará un terreno considerado como sagrado para los cinéfiles: realizar un remake del thriller “Vertigo”, presentado por Alfred Hitchcock en 1958.

La nueva versión del clásico, habitualmente considerado entre las mejores películas de la historia, será protagonizado y producido por Robert Downey Jr, quien tendrá la tarea de tomar el rol que tuvo James Stewart en el original: un exdetective obligado a retirarse después de que un trauma en el trabajo lo deja con un intenso miedo a las alturas.

Con lo anterior en cuenta, el propio Robert Downey Jr ahora explicó su afán para abordar la historia del policía que sale del retiro para seguir la pista de una mujer que se comporta de forma errática y que, inevitablemente, causará que la vida del exdetective se vaya al diablo.

“Estuve escalando rocas antes y me quedé atrapado en esa congelación de pánico, y si no fuera por la vergüenza, habría pedido que me levantaran de esa roca. Perdí la confianza en mi posicionamiento, la caída fue demasiado larga y mi cuerpo reaccionó. No fue lucha o huida; estaba congelado, a punto de desmayarme”, dijo el actor a The New York Times sobre la experiencia que lo impulsó a tocar al clásico.

“Nunca lo olvidaré y eso me hizo pensar que hay dispositivos cinematográficos que aún no se han utilizado por completo y que creo que proporcionarían una experiencia al tratar de decir: ‘¿Qué se siente ser psicológicamente tonto con miedo por algo que debería ser manejable?’. Creo que eso podría ser entretenido”, recalcó Downey Jr.

El creador de “Peaky Blinders”, Steven Knight, escribirá el guión mientras que John Davis y John Fox producirán esta nueva versión junto a Downey Jr. y su esposa, Susan Downey.