Sea of Stars llegará al catálogo de PlayStation Plus en su primer día

Desde PlayStastion han dado a concoer que Sea of Starts llegará al catálogo de PlayStation Plus en el día de su lanzamiento.

El juego estará disponible para los sucriptores de PlayStation Extra y Premium mencionaron, con una demo disponible tanto en PlayStation 5 y PlayStation 4.

Desde Sabotage Studio han señalado que “estamos muy emocionados de confirmar que Sea of Stars se unirá al catálogo de juegos de PlayStation Plus (disponible para todos los miembros Extra y Premium) el día del lanzamiento, el 29 de agosto. Es increíble para nosotros imaginar cuántos jugadores más en todo el mundo experimentarán Sea of Stars y se unirán a la conversación sobre nuestro proyecto”.

“Después de trabajar durante cinco años en este juego tan querido para nosotros, ahora estamos a solo unas semanas de su lanzamiento y estamos felices de compartir este momento con la comunidad de PlayStation”, agregaron.

Sea of Stars llegará el 29 de agosto a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC.