La historia y la discusión que dieron pie a “Lo sé”, la memorable respuesta de Han a Leia

El 20 de febrero de 1979, el guión de “El Imperio Contraataca” tenía un diálogo diferente para despedir a Han Solo justo antes de ser congelado en carbonita.

Han toma a Leia entre sus brazos y le da un apasionado beso LEIA ... Te amo. No podía decírtelo antes, pero es cierto HAN Recuerda eso, porque volveré

Obviamente el resultado final es mucho más memorable, en uno de los diálogos más recordados y celebrados de todo Star Wars.

Pero aunque algunos tienen la idea que su realización fue parte de una improvisación de Harrison Ford, lo cierto es que el origen de la frase final es un intercambio durante la lectura del guión.

El siguiente es el intercambio entre Harrison Ford y el director Ivin Kershner durante aquella sesión clave, según consta en el libro “Cómo se hizo Star Wars: El Imperio Contraataca”.

Ford: Creo que ella tan solo tendría que decir: “Te amo”, mientras paso por su lado Kershner: “Te amo. Recuerda eso porque volveré” Ford: No, yo... Kershner: Sí, tan solo digo cómo sería Ford: Si ella dijera: “Te amo”, yo podrá decir muy cordialmente, “Sí, lo sé. No te preocupes, volveré". Kershner: Sí, tienes que decir volveré. Ford: [se ríe] Pero si ella dice. “Te amo” y yo digo: “Lo sé”, es hermoso. Es aceptable y es gracioso. Kershner: [se ríe] Cierto, vale, tan solo tengo un gran problema Ford: Pero también tengo que decirle. “No te preocupes por esto”, de alguna manera Kershner: No, no puedes. No puedes porque no sabes si es el fin o no. Ford: La clave es que no estoy preocupado por mi, estoy preocupado por ella

Tras seguir conversando sobre lo que haría Vader, ambos vuelven a discutir la secuencia del beso.

Kershner: “Cuida de ella”. Chewie aulla compungido. Ford: Y mientras me doy la vuelta, ella puede decir: “Te amo” Kershner: [Sigue pronunciando lentamente lo que va escribiendo] "Leia: “Te amo”. Y Han dice. “Lo sé”. Ford: Sí Kershner: “Sí, lo sé. Volveré”. El beso. Sube a la plataforma. [Deja el bolígrafo] Ford: A ver, ¿Y cómo podemos representar el beso para que funcione? Si me tienen enganchado por los brazos. Ya sabes lo bajita que es. Si me tienen por los brazos y tiran de mi. ¿Sabes lo que digo? Kershner: Voy a mecanografiar eso Ford: Genial.

Posteriormente Carrie Fisher se sumó a la discusión, aunque se mostró molesta ya que no estaba participando de la discusión del guión, lo que dio paso a las sesiones de ensayo en donde siguió definiéndose la escena.

Harrison Ford, en ese sentido, en una entrevista posterior destacó que en un momento la frase original de respuesta a Leia iba a ser: “Yo también te amo”, sin embargo finalmente dejaron la clásica frase de “Lo sé", ya que consideró que “era la mejor manera que Han Solo tenía de decir: Esto no ha terminado”.

“Me interesaba mucho ese momento y cómo funcionaba. Nunca llegamos a filmar ‘Yo también te quiero’. Nos lanzamos. Aquello dio que pensar a George. Él no había escrito la escena con chiste. Pero aquél chiste te abría emocionalmente. No tienes ninguna otra salida emocional en aquella escena. El beso, mientras nos separa, es visualmente potente. Y la escena no te recompensa de ninguna manera sin aquél chiste”, explicó Ford.

“Cuando mostraron las tomas diarias al reparto y al equipo técnico, utilizaron el sonido grabado en vivo y cuando digo: Te amo, yo llevaba un micrófono y estaba al nivel correcto”, decía por su parte Fisher. “Pero cuando Harrison contestó, salió con un gran: ¡LO SÉ!. Bueno, el equipo y el reparto se rieron durante unos buenos 15 minutos. Hizo que se sintieran muy felices por trabajar en la película, porque era muy divertida".

De ese modo, tras las revisiones y las sesiones de discusión de ideas, las notas finales de la supervisora de guión quedaron de la siguiente forma.