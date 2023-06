Sea of Stars, Neon White y otros indies llegarán a Xbox Game Pass

Desde Xbox han confirmado que una serie de juegos independientes aterrizarán en Xbox Game Pass. Se trata de un listado conformado por 10 títulos encabezado por el esperado JRPG, Sea of Stars.

Según fue dado a conocer, es que en los próximos meses llegará el mencionado juego junto a: Neon White, Techtonica, Little Kitty Big City, Another Crab’s Treasure, Galacticare, The Wandering Village, The Bookwalker, Harold Halibut y Mineko’s Night Market.

Cabe recordar que en el caso de Sea of Stars, este juego se lanzará el próximo 29 de agosto y también estará disponible para PS5, PS4, PC y Nintendo Switch.