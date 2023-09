Sea of Stars tendrá un DLC según da a conocer Sabotage Studio

Sabotage Studio ha dado a conocer que su último juego, el popular RPG retro, Sea of Stars tendrá un DLC.

La información proviene desde el CEO del estudio, Thierry Boulanger, quien en una entrevista con Canada Radio, explicó que están adoptando el mismo proceso de desarrollo que para The Messenger, con el equipo principal centrándose en un nuevo juego, y un equipo más pequeño trabajando en el DLC.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se menciona un DLC, ya que el desarrollador ya lo había mencionado en el marco de la campaña Kickstarter del juego en 2020.

Por esa época en una entrada en el blog del juego apuntaban que este tendría por nombre Throes of the Watchmaker y expandiría aún más el mundo de Sea of Star, a la vez que señalaban que “proporcionaría información adicional sobre la narrativa que abarca todos nuestros juegos”.

De esta forma, es que Sea of Star estaría conectado de alguna forma con The Messenger pero habrá que esperar para descubrir los detalles.