Spider-Man: No Way Home se convirtió en la película con mayor recaudación en la historia de México

Aunque ya pasó un mes desde su estreno, Spider-Man: No Way Home sigue marcando récords. Según reporta Deadline durante este fin de semana la película más reciente del arácnido llegó a una recaudación total de $1.625 mil millones de dólares.

Pero aunque con esa cifra la película dirigida por Jon Watts aún está lejos de las producciones más taquilleras de la historia, Spider-Man: No Way Home igualmente consiguió un importante hito en México. Después de todo, de la mano de una recaudación de $72 millones de dólares solo en ese mercado, aquella cinta de Spidey se coronó como la película con mayor recaudación en la historia de México.

Tengan en cuenta que de acuerdo Sony Pictures Distribution México (vía Excélsior), Spider-Man: No Way Home ha recaudado $1478.8 millones de pesos mexicanos desde su llegada a la cartelera en ese país. Todo mientras Avengers: Endgame recaudó $1474 millones de pesos mexicanos durante su presentación en los cines locales en 2019.

Por supuesto, esta cifra no deja de ser llamativa considerando que Spider-Man: No Way Home se estrenó en plena pandemia y que, a diferencia de otros estrenos de 2021, no contó con un lanzamiento simultáneo en streaming o una ventana acotada de exclusividad cinematográfica antes de llegar a ese tipo de plataformas.

Pero aunque Sony está sacando cuentas alegres con el desempeño de Spider-Man: No Way Home en México y en países como Brasil y Ecuador donde la cinta ya se ubicó en el segundo puesto de los estrenos más populares, también es preciso indicar que este fin de semana terminó el reinado del arácnido en los cines de Estados Unidos.

Sí, recientemente Spider-Man: No Way Home llegó a una recaudación total de $698.7 millones de dólares en Estados Unidos, según Box Office Mojo, y se ubicó como la quinta cinta que más dinero ha juntado en ese país. No obstante, lo nuevo de Marvel Studios y Sony no se quedó con el primer puesto de la taquilla de este fin de semana y ese sitio fue ocupado por la nueva Scream que recaudó $30 millones de dólares en sus primeros días de exhibición en Estados Unidos en comparación a los cerca de $20 millones que sumó No Way Home.