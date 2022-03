Sucker Punch habría revelado el desarrollo de Ghost of Tsushima 2

Para nadie sería una sorpresa que PlayStation decidiera realizar una secuela de Ghost of Tsushima. El videojuego creado por Sucker Punch fue todo un éxito al vender más de ocho millones de copias. Aparentemente, el estudio estaría desarrollando la segunda entrega del juego protagonizado por Jin Sakai.

Actualmente, Sucker Punch Productions está en búsqueda de múltiples puestos de trabajo, los que incluyen un diseñador de combate sénior y un diseñador de combate técnico. Lo interesante, sin embargo, es que han ambas ofertas se pide que a los postulantes “haber jugado Ghost of Tsushima y comprender sus sistemas de combate básicos”. Los avisos van acompañados de una imagen del juego, lo que sugiere que el estudio estaría buscando desarrolladores para trabajar en la secuela del videojuego de samuráis.

Cabe mencionar, que toda esta información debe tomarse con cautela, si bien las ofertas de trabajo son reales, no hay ninguna confirmación oficial ni de Sucker Punch ni de PlayStation. No obstante, no sería impensado que el estudio estaría desarrollando una secuela dado el éxito monetario y crítico que tuvo Ghost of Tsushima.