Tatiana Maslany será She-Hulk en la serie de Marvel Studios

Marvel Studios ya encontró a su She-Hulk. De acuerdo a Deadline, Tatiana Maslany fue escogida para interpretar a la heroína titular en la próxima serie de Disney Plus.

Maslany, quien es conocida por sus papeles en series como Orphan Black (donde interpretó a múltiples personajes e incluso ganó un Emmy por su trabajo) y Perry Manson, tendrá la misión de interpretar a la versión del MCU de Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner/The Hulk, quien recibe sus poderes tras una transfusión de sangre por parte del gigante esmeralda.

La serie de She-Hulk es uno de los múltiples proyectos que Marvel Studios tiene en desarrollo para el streaming Disney Plus y será comandada por Jessica Gao (Rick and Morty). Todo mientras Kat Coiro (Brooklyn 99, It’s Always Sunny In Philadelphia) se encargará de dirigir el piloto y otros episodios del programa.

Hasta ahora la serie de She-Hulk no tiene fecha de estreno ni tampoco hay una sinopsis oficial respecto a su propuesta por lo que se desconoce si podría incluir una aparición del Hulk de Mark Ruffalo o otros personajes del universo cohesionado de Marvel Studios.